Vladimir Petkovic svájci múltja jelentős előny lehet az algériai válogatottnak

AZ ALGÉRIAI KISPADON ÜL a Svájc elleni párharc központi alakja: a bosnyák–svájci szövetségi kapitány, Vladimir Petkovic első kézből ismeri a svájci válogatottat, miután 2014 és 2021 között irányította.

„Bár vannak új arcok a svájciaknál, több játékos is dolgozott már velem, jól ismerem a keretet” – fogalmazott a metrolibre.com oldal cikke szerint Petkovic a harmadik csoportmérkőzés után, amikor Algéria az Ausztria elleni 3–3-as döntetlennel a legjobb 32 közé jutott.

„Svájc kiváló csapat, tele tapasztalt játékossal, és rendszeresen szerepel a világbajnokságokon és az Európa-bajnokságokon. Tökéletesen ismerem a játékfelfogását” – folytatta a szarajevói születésű szakvezető.

Petkoviccsal a svájci válogatott a 2016-os Eb-n és a 2018-as világbajnokságon is a nyolcaddöntőbe jutott, a 2020-ról 2021-re halasztott Eb-n pedig a legjobb 16 között tizenegyesekkel búcsúztatta a Didier Deschamps irányította, a pályán Kylian Mbappé vezette Franciaországot, majd a negyeddöntőben ugyancsak szétlövésben maradt alul Spanyolországgal szemben.

De a 62 éves Petkovicnak még régebbi a kapcsolata Svájccal. 1987-ben az akkori jugoszláv középpályás Svájcba érkezett, hogy ott keresse profiként a kenyerét. Azután ott tanult edzőnek, megszerezte az állampolgárságot, majd egy olaszországi kitérő (Lazio) után átvette a válogatott irányítását, a 2014-es brazíliai világbajnokság után lépett Ottmar Hitzfeld helyére. Azzal, hogy hét évig volt szövetségi kapitány, és 78 mérkőzésen irányította a „Natit”, Petkovic töltötte eddig a legtöbb időt a svájci válogatott kispadján.

Ezt követően rövid és sikertelen időszakban dolgozott a Bordeaux-nál, majd 2024 februárjában átvette az algériai nemzeti csapatot, amelyet a 2018-as és 2022-es kihagyás után visszavezetett a világbajnokságra. Ez az eredmény enyhítette a Nigéria elleni Afrikai Nemzetek Kupája-negyeddöntőben elszenvedett vereség okozta csalódást, és az algériai szövetség 2028 júliusáig meghosszabbította a szerződését.

A svájci Blick cikke szerint egyenesen „Petkovic rakta le a mai svájci válogatott alapjait”, és „lehetővé tette, hogy a válogatott most egy nagy diadalról álmodozhasson Észak-Amerikában”. A lap szerint utódjának, Murat Yakinnak nem kellett stratégiai változásokat eszközölnie, és zökkenőmentesen tudta folytatni a munkát.

A lap méltatja, hogy mindig bízott a játékosaiban, ők pedig ezt hűséggel viszonozták. Mindenekelőtt Granit Xhaka, akit Petkovic tett meg csapatkapitánynak. „Bármilyen ügy miatt is kerültünk a címlapokra, Vlado mögöttünk állt” – mondta Xhaka az edző Svájcból történő távozása után, hozzátéve, hogy „nagyon különleges” kapcsolatot ápol vele azóta is.

Csütörtökön Vancouverben Algéria másodszor léphet pályára egyenes kieséses vb-meccsen, első fellépésén, 2014-ben Brazíliában a nyolcaddöntőben kiesett Németország, a torna későbbi győztese ellen, igaz, csak hosszabbításban szenvedett 2–1-es vereséget.

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