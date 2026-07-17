A Fehér Ház megerősítette: Donald Trump ott lesz a vb-döntőn

Donald Trump mérkőzésen és a döntő utáni díjátadón való részvétele várható volt, Gianni Infantino, a FIFA elnöke már a múlt hónapban azt mondta, hogy az amerikai elnök ott lesz a meccsen, hogy átadja a trófeát.

Karoline Leavitt elmondta, Trump pénteken New Yorkba utazik, hogy részt vegyen egy FIFA-fogadáson a manhattani Trump Towerben. A Fehér Ház sajtótitkára azt mondta, hogy Trump ezután ott lesz a vasárnapi Argentína–Spanyolország mérkőzésen a New Jersey állambeli East Rutherfordban található MetLife Stadionban. Azt nem mondta ki konkrétan, hogy Trump adja át majd a világbajnoki trófeát, de várhatóan igen.