Kiderült, hogy Lamine Yamal apja miért nem utazik el a vb-döntőre

„Epilepsziában szenvedek – idézte Fabrizio Romano transzferguru közösségi oldalán a spanyolok sztárjának édesapját. – Mindennap többféle gyógyszer szedek, és ekkora izgalom mellett könnyen rohamot kaphatok. Emiatt nem vállalhatok hosszú repülőutakat.”

Hozzátette, hogy a döntést nemcsak a saját, hanem a körülötte lévők érdekében hozta meg: „Utazás előtt magam mellett a fiamra és a környezetemben lévő emberekre is gondolnom kell. Nem akarok senkinek sem problémát okozni, ezért jobb, ha inkább itthon maradok, és innen szurkolok neki.”