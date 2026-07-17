Nemzeti Sportrádió

Kiderült, hogy Lamine Yamal apja miért nem utazik el a vb-döntőre

T. Z.T. Z.
2026.07.17. 09:53
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Lamine Yamal foci vb 2026 vb-döntő
Lamine Yamal édesapja, Mounir Nasraoui elmondta, hogy miért nem vállalta az utazást az Egyesült Államokba a vasárnapi világbajnoki döntő helyszínére.

„Epilepsziában szenvedek – idézte Fabrizio Romano transzferguru közösségi oldalán a spanyolok sztárjának édesapját. – Mindennap többféle gyógyszer szedek, és ekkora izgalom mellett könnyen rohamot kaphatok. Emiatt nem vállalhatok hosszú repülőutakat.”

Hozzátette, hogy a döntést nemcsak a saját, hanem a körülötte lévők érdekében hozta meg: „Utazás előtt magam mellett a fiamra és a környezetemben lévő emberekre is gondolnom kell. Nem akarok senkinek sem problémát okozni, ezért jobb, ha inkább itthon maradok, és innen szurkolok neki.”

 

Lamine Yamal foci vb 2026 vb-döntő
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