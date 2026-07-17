Kik indulhatnak a magyar úszók közül Párizsban?

Egy hónap múlva már az első értékelések is elhangzanak arról, hogyan szerepelt a magyar úszóválogatott a kontinensviadalon, Saint-Denis-ben ugyanis augusztus 10. és 16. között rendezik a medencés versenyeket, ám hogy kik is indulhatnak a versenyen, még mindig nem tudjuk pontosan…

Azt persze igen, kik úszták meg a Magyar Úszószövetség által megállapított – sokak szerint bődületesen erős – szinteket, így tudjuk, hogy Kós Hubert, Márton Richárd, Milák Kristóf, Németh Nándor, Sárkány Zalán, valamint Jackl Vivien, Pádár Nikolett és Ugrai Panna biztosan rajtkőre áll Franciaországban, és azt is elmondta lapunknak korábban Sós Csaba szövetségi kapitány, hogy Ábrahám Minna amerikai (yardos) időeredményei annyira jók voltak, hogy a fiatal úszót is csapattagnak tekinti.

Minden más a homályba vész – egyelőre.

Az úszók felsorolásakor ezúttal egyébként azért hagytuk el az eddig rendre feltüntetett „mely számban úszott Eb-szintet” kitételt, mert akinek egy távon ez sikerült, a francia fővárosban „válogathat”.

Azt is tudjuk, hogy a kapitány a női 4x100-as és 4x200-as, valamint a férfi 4x100-as gyorsváltót tervezi indítani az Európa-bajnokságon, ez meg egyértelműsíti, hogy a fentebb felsorolt nevekből nem jön össze egyik váltó sem, ezért Jászó Ádám és Szabó Györ­gyei Szebasztián, valamint Késely Ajna és Senánszky Petra is minden bizonnyal utazik a versenyre. Hogy ők négyen csak a váltóban indulnak-e, netán egy-egy egyéni számban is feltűnnek, szintén nem tudjuk – más kérdés, hogy halljuk (mindkét lehetőséget)…

Azt is kijelentette korábban a kapitány, hogy néhány fiatal is lehetőséget kap Saint-Denis-ben, még akkor is, ha nem ússza meg az előírt szintet – a múlt heti müncheni junior Eb-n jól szereplő úszók közül szinte biztosan láthatjuk versenyezni a felnőttek között is Rácz Zsombort, valamint Kertész Borókát és Kokas Fannit.

A nyílt vízi versenyeket augusztus 4. és 8. között rendezik a Szajnán, ennek kapcsán pedig Fábián Bettina a júniusi, setúbali világkupaverseny után kijelentette, mivel ismét kórházba került, ahol infúziós kezelésre szorult a víz szennyezettsége miatt, akárcsak a párizsi olimpia után, nem indul az Eb-n – a váltóversenyre ezért a fiatal Nagy Napsugárt nevezi a Magyar Úszószövetség.