Nemzeti Sportrádió

Tizenegy perces lesz a show a vb-döntő szünetében

T. Z.T. Z.
2026.07.17. 10:52
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Shakira is fellép a félidőben (Fotó: Getty Images)
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A The Athletic információi szerint a világbajnokság döntőjének szünetében 11 percig tart majd a félidei show-műsor.

Mint ismert, Az eseményen fellép többek között Justin Bieber, Shakira és Madonna, valamint felbukkannak a Szezám utca karakterei is. 

A mérkőzés két félideje közötti szünet így összességében 20 perces lesz, ami eltér az általánosan megszokott 15 perctől. A változás szokatlan, de nem példa nélküli, a klubvilágbajnokság tavalyi döntőjében szintén tartottak félidei show-műsort, az első és a második félidőt akkor 24 perces szünet választotta el.

A New York Times szerint bár a vb-döntő szünetében show-műsor 11 perces lesz, a félidő ennél jóval hosszabb – a The Athletic úgy tudja, a szervezők nagyjából 20 perces szünetet céloztak meg. 

 

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