Borbély Balázs: A második félidő elején túlzottan lassúak, körülményesek voltunk

Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője

– Az előzetesen megbeszélteken mennyit kellett változtatni, miután emberelőnybe került a Ferencváros?

– Volt egy mérkőzéstervünk, de természetesen a kiállítás rányomta a bélyegét. Tíz-tizenöt percnek el kellett telnie, amíg alkalmazkodtunk, de utána jól játszottunk az egész első félidőben, és gyönyörű gólokat szereztünk.

– Izgult a mérkőzés előtt? Mégiscsak az első meccse volt ez a Groupama Arénában FTC-vezetőedzőként.

– Mindig van bennem egy kicsi izgalom, egy kis lámpaláz, vannak érzéseim. Azt vártam, hogy kettő null után felszabadultabban, jobban játszunk, azonban a második félidő elején túlzottan lassúak, körülményesek voltunk, adtunk két-három lehetőséget az ellenfélnek. Ugyanakkor nem lehetünk elégedetlenek, kettős győzelemmel, öt egyes gólkülönbséggel jutottunk tovább, boldogok vagyunk, készülünk a következő feladatra.

– Mi az, amit ebből a párharcból a leginkább tovább lehet vinni a Twente elleni két összecsapásra?

– Minden mérkőzés más, eddig még nem foglalkoztunk a Twentével. A Vojvodina ellen mindkét találkozónak voltak pozitívumai, remek egyéni teljesítményeket láttam, de azt szeretném, ha nemcsak negyvenöt-ötven percig tudnánk tartani a jó futballunkat, hanem kilencven percen keresztül.

Miroszlav Tanjga, a Vojvodina vezetőedzője

– Ennél rosszabb forgatókönyvet aligha lehet elképzelni, már a 9. percben emberhátrányba került a csapata. Mi járt a fejében?

– Mit mondjak? Gyakorlatilag nyolc perc után befejeződött számunkra a meccs. Utána is jöttek az egyéni hibák, egy nálunk erősebb, jobb csapat volt az ellenfél. Túl kell tennünk magunkat a történteken, hiszen jön az Ajax elleni párharc. Mindenesetre megfizettük a tanulópénzt.

– Miként lehet ebből a helyzetből talpra állni?

– Ez is a munkánk része, el kell fogadni a győzelmet éppúgy, mint a vereséget. Dolgoznunk kell tovább, ki kell javítanunk a hibákat.

– Tévedünk, amikor azt gondoljuk, inkább az első mérkőzés alakulása miatt van hiányérzete?

– Tény, akkor voltak helyzeteink, azonban a Ferencváros erős, tapasztalt csapat, amikor a 9. percben piros lapot kapsz, annak mindig következménye van, és az lesz a vége, ami ezúttal is lett.