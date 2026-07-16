Borbély Balázs: A második félidő elején túlzottan lassúak, körülményesek voltunk
Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője
– Az előzetesen megbeszélteken mennyit kellett változtatni, miután emberelőnybe került a Ferencváros?
– Volt egy mérkőzéstervünk, de természetesen a kiállítás rányomta a bélyegét. Tíz-tizenöt percnek el kellett telnie, amíg alkalmazkodtunk, de utána jól játszottunk az egész első félidőben, és gyönyörű gólokat szereztünk.
– Izgult a mérkőzés előtt? Mégiscsak az első meccse volt ez a Groupama Arénában FTC-vezetőedzőként.
– Mindig van bennem egy kicsi izgalom, egy kis lámpaláz, vannak érzéseim. Azt vártam, hogy kettő null után felszabadultabban, jobban játszunk, azonban a második félidő elején túlzottan lassúak, körülményesek voltunk, adtunk két-három lehetőséget az ellenfélnek. Ugyanakkor nem lehetünk elégedetlenek, kettős győzelemmel, öt egyes gólkülönbséggel jutottunk tovább, boldogok vagyunk, készülünk a következő feladatra.
– Mi az, amit ebből a párharcból a leginkább tovább lehet vinni a Twente elleni két összecsapásra?
– Minden mérkőzés más, eddig még nem foglalkoztunk a Twentével. A Vojvodina ellen mindkét találkozónak voltak pozitívumai, remek egyéni teljesítményeket láttam, de azt szeretném, ha nemcsak negyvenöt-ötven percig tudnánk tartani a jó futballunkat, hanem kilencven percen keresztül.
Miroszlav Tanjga, a Vojvodina vezetőedzője
– Ennél rosszabb forgatókönyvet aligha lehet elképzelni, már a 9. percben emberhátrányba került a csapata. Mi járt a fejében?
– Mit mondjak? Gyakorlatilag nyolc perc után befejeződött számunkra a meccs. Utána is jöttek az egyéni hibák, egy nálunk erősebb, jobb csapat volt az ellenfél. Túl kell tennünk magunkat a történteken, hiszen jön az Ajax elleni párharc. Mindenesetre megfizettük a tanulópénzt.
– Miként lehet ebből a helyzetből talpra állni?
– Ez is a munkánk része, el kell fogadni a győzelmet éppúgy, mint a vereséget. Dolgoznunk kell tovább, ki kell javítanunk a hibákat.
– Tévedünk, amikor azt gondoljuk, inkább az első mérkőzés alakulása miatt van hiányérzete?
– Tény, akkor voltak helyzeteink, azonban a Ferencváros erős, tapasztalt csapat, amikor a 9. percben piros lapot kapsz, annak mindig következménye van, és az lesz a vége, ami ezúttal is lett.
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
FERENCVÁROSI TC–VOJVODINA (szerb) 3–0 (2–0)
Budapest, Groupama Aréna, 13 901 néző. Vezette: Vitalijs Spasjonnikovs (Raimonds Tatriks, Diana Vanaga) – lettek
FERENCVÁROS: Dibusz – Osváth (Nagy O., 82.), M. Gómez, Raemaekers, Cadu – Kanikovszki (Gruber, 61.), N. Keita, Corbu – Zachariassen (Lisztes, 74.), Joseph (Szevikjan, 74.), Yusuf (Acolatse, 61.). Vezetőedző: Borbély Balázs
VOJVODINA: Roszics – L. Nikolics, Szűcs K., Crnomarkovics, Barros – Randjelovics (Sz. Mitrovics, 76.), Djakovac (Peranovics, 84.), Petrovics – Szukacsev (Kolarevics, 76.), Vukanovics (Kokanovics, 60.), Zukics (Vidoszavljevics, 60.). Vezetőedző: Miroszlav Tanjga
Gólszerző: Joseph (27.), Zachariassen (34.), Gruber (71.)
Kiállítva: Szűcs K. (9.)
Továbbjutott: a Ferencváros, kettős győzelemmel, 5–1-es összesítéssel