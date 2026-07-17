Messi elképesztő teljesítményén Shakirának is megakadt a szeme

Shakira az Instagram-oldalán, a 24 óráig elérhető történetek között tett közzé egy bejegyzést, amelyben méltatta a nyolcszoros aranylabdás káprázatos teljesítményét: „Amit Leo Messi művel, az egészen rendkívüli! Egy olyan ember értékrendjét tükrözi, aki mélyen elkötelezett és fegyelmezett, dacol az idő múlásával és minden nehézséggel. Újra meg újra bizonyítja, hogy az embert nem az életkora vagy mások véleménye határozza meg. És tudom, hogy egy olyan nő, mint Antonela Roccuzzo (Messi felesége, a szerk.), aki mellette áll, erőt és inspirációt ad neki ahhoz, hogy mindezt újra és újra bizonyítsa” – írta.

Fotó: Instagram

Mint ismert, Messi két gólpasszal vette ki a részét csapata győzelméből, és vasárnap New Yorkban már a harmadik világbajnoki döntőjében léphet pályára.