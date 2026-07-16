Nemzeti Sportrádió

Megműtötték Gulyás Michelle-t, kihagyja az Eb-t és a vb-t is

M. B.M. B.
2026.07.16. 23:06
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Gulyás Michelle (Fotó: Kovács Péter, archív)
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sérülés öttusa Gulyás Michelle
A múlt hét folyamán megműtötték Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusázót, aki emiatt az idei Eb-t, illetve vb-t is kénytelen kihagyni – közölte hivatalos Instagram-oldalán az UTE sportolója.

Nehéz időszak áll mögöttem és előttem, hiszen a tavalyi sérülésem után idén is meg kell eggyel küzdenem. A kairói világkupa óta azért nem álltam rajthoz, mert kiderült, hogy olyan súlyos sérülésem van, amellyel kockázatos lett volna a versenyen való indulásom, illetve az orvosok egyöntetű véleménye a beavatkozás szükségessége mellett szólt a komplikációk elkerülése érdekében. Hálás vagyok Tibsinek és Őze Istvánnak, hiszen segítségükkel a lehető legjobb orvoshoz, dr. Veres Róberthez kerültem. Múlt héten a sikeres műtétet követően még Szegeden lábadoztam, de most hazatérve, Budapesten folytatom a rehabilitációt. (...) Az idei világ- és Európa-bajnokságot a sérülésem súlyossága, az előírt rehabilitáció és a fokozatos terhelés biztosítása érdekében kihagyom, hiszen az igazán fontos év jövőre lesz, mert akkor veszi kezdetét az olimpiai kvalifikáció” – írta bejegyzésében Gulyás Michelle, hozzátéve, a következő esztendőben mindent meg fog tenni azért, hogy 2028-ban Los Angelesben is ott lehessen az ötkarikás játékokon. 

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2026.06.06. 13:41

Gulyás Michelle nem indul a budapesti világkupaversenyeken

A sportoló számára a teljes felépülés a prioritás, ezért nem indul a magyar fővárosban rendezett versenyeken.

 

sérülés öttusa Gulyás Michelle
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