Megműtötték Gulyás Michelle-t, kihagyja az Eb-t és a vb-t is

„Nehéz időszak áll mögöttem és előttem, hiszen a tavalyi sérülésem után idén is meg kell eggyel küzdenem. A kairói világkupa óta azért nem álltam rajthoz, mert kiderült, hogy olyan súlyos sérülésem van, amellyel kockázatos lett volna a versenyen való indulásom, illetve az orvosok egyöntetű véleménye a beavatkozás szükségessége mellett szólt a komplikációk elkerülése érdekében. Hálás vagyok Tibsinek és Őze Istvánnak, hiszen segítségükkel a lehető legjobb orvoshoz, dr. Veres Róberthez kerültem. Múlt héten a sikeres műtétet követően még Szegeden lábadoztam, de most hazatérve, Budapesten folytatom a rehabilitációt. (...) Az idei világ- és Európa-bajnokságot a sérülésem súlyossága, az előírt rehabilitáció és a fokozatos terhelés biztosítása érdekében kihagyom, hiszen az igazán fontos év jövőre lesz, mert akkor veszi kezdetét az olimpiai kvalifikáció” – írta bejegyzésében Gulyás Michelle, hozzátéve, a következő esztendőben mindent meg fog tenni azért, hogy 2028-ban Los Angelesben is ott lehessen az ötkarikás játékokon.