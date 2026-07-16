Nemzeti Sportrádió

El-selejtező: rúgott gól nélkül jutott tovább a Dinamo Kijev; Várkonyiék ismét hárommal nyertek

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.07.16. 22:45
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Ruszlan Nescseret, a kijeviek kapusa tizenegyest védett a szétlövés során (Fotó: fcdynamo.com)
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Európa-liga-selejtező Várkonyi Bence Qarabag El-selejtező Dinamo Kijev
A labdarúgó Európa-liga selejtezőjének második fordulójába jutott a Dinamo Kijev, a CSZKA Szófia, a Sheriff Tiraspol, a Hajduk Split és a Qarabag.

A Dinamo Kijev Kolozsváron sem tudott gólt szerezni, de mivel nem is kapott, tizenegyesekkel dőlt a továbbjutás kérdése. Az ukránok mind a négy lövésüket értékesítették, az Universitatea Cluj pedig kettőt is kihagyott, így a kijeviek készülhetnek a PAOK elleni meccsre.

Várkonyi Bence csapata, a Qarabag a visszavágót is 3–0-ra nyerte meg izlandi riválisával szemben, így továbbjutott a második fordulóba, ahol majd a CSZKA Szófiával csatázik. A 24 éves védő végigjátszotta a mérkőzést, akárcsak a volt FTC-szélső, Kady Borges, aki gólpasszt adott a harmadik találatnál. Csereként szintén pályára lépett Cebrail Makreckis, aki bő másfél hete szerződött a Ferencvárostól az azeri csapathoz.

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Universitatea Cluj (román)–Dinamo Kijev (ukrán) 0–0 – 11-esekkel 2–4
Továbbjutott: a Dinamo Kijev, 0–0-s összesítéssel, tizenegyesekkel
Derry City (ír)–CSZKA Szófia (bolgár) 1–2
Továbbjutott: a CSZKA Szófia, kettős győzelemmel, 5–3-as összesítéssel
Aluminij (szlovén)–Sheriff Tiraspol (moldovai) 0–1
Továbbjutott: a Sheriff Tiraspol, 1–0-s összesítéssel
MSK Zilina (Zsolna, szlovák)–Hajduk Split (horvát) 2–1
Továbbjutott: a Hajduk Split, 3–2-es összesítéssel
Vestri (izlandi, II.)–Qarabag (azeri) 0–3
Továbbjutott: a Qarabag, kettős győzelemmel, 6–0-s összesítéssel
Ferencvárosi TC–Vojvodina (szerb) 3–0
Továbbjutott: az FTC, kettős győzelemmel, 5–1-es összesítéssel

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Európa-liga-selejtező Várkonyi Bence Qarabag El-selejtező Dinamo Kijev
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