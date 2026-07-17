Nemzeti Sportrádió

Guardiola szerint ezen múlhat a vb-döntő

T. Z.T. Z.
2026.07.17. 08:46
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Fotó: Getty Images
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Lamine Yamal Rodri foci vb 2026 Pep Guardiola
Pep Guardiola szerint Lamine Yamal és Rodri formája döntheti el a vasárnapi Argentína–Spanyolország világbajnoki döntőt.

„Ha Rodri a megszokott szintjén futballozik a középpályán Pedri mellett, Lamine Yamal pedig a legjobb formáját hozza, akkor Spanyolország megnyerheti a mérkőzést – idézte a Marca a Manchester City korábbi menedzserét. – Lamine a közelmúltbeli sérülései miatt nem a legjobb fizikai állapotában érkezett a tornára, ugyanakkor a korához képest elképesztően jól kezeli a nyomást, és egyedül is képes eldönteni egy-egy találkozót.”

 

 

Lamine Yamal Rodri foci vb 2026 Pep Guardiola
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