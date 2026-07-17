Guardiola szerint ezen múlhat a vb-döntő

„Ha Rodri a megszokott szintjén futballozik a középpályán Pedri mellett, Lamine Yamal pedig a legjobb formáját hozza, akkor Spanyolország megnyerheti a mérkőzést – idézte a Marca a Manchester City korábbi menedzserét. – Lamine a közelmúltbeli sérülései miatt nem a legjobb fizikai állapotában érkezett a tornára, ugyanakkor a korához képest elképesztően jól kezeli a nyomást, és egyedül is képes eldönteni egy-egy találkozót.”