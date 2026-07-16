Nemzeti Sportrádió

Szívből jön az argentinok ereje: a válogatott többet jelent nekik a klubcsapatnál; Piros lap és sima győzelem az Üllői úton

SZ. M.SZ. M.
2026.07.16. 23:27
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A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

 

Szívből jön az argentinok ereje: a válogatott többet jelent nekik a klubcsapatnál. Argentína az elődöntőben is a hajrában állt talpra vesztes helyzetből, márpedig a nagy számok törvénye alapján ez már nem lehet a véletlen műve. Lionel Scaloni és Lionel Messi vezetésével mindenkinél elszántabb válogatott készülhet az újabb vb-döntőre. Gyenge Balázs írása

Thomas Tuchel összetörte az angol álmokat. Az angol válogatott nagy nehezen vezetést szerzett a világbajnokság elődöntőjében, majd érthetetlen módon hanyatt-homlok visszazárt a kapuja elé, s ezzel a stílussal esélye sem volt a továbbjutásra Argentína ellen. Mohai Dominik háttéranyaga

Piros lap és sima győzelem az Üllői úton – jöhet a Twente elleni csata! Szűcs Kornél korai kiállítása alapjaiban határozta meg a mérkőzés menetét, az emberelőnyben játszó Ferencváros három gólt szerezve magabiztosan győzte le a Vojvodinát és készülhet az Európa-liga-selejtező következő fordulójára. Zombori András tudósítása

Megugorható akadályok állnak euroligás női csapataink előtt. A női kosárlabda Euroliga selejtezőjében induló DVTK és Sopron sem kapott legyőzhetetlen ellenfelet a csütörtöki sorsolás alapján, míg a férfiaknál a Szolnok izgalmas hatosba került a negyedik számú sorozatban. Fazekas Zoltán beszámolója

Spái kulcskérdés: most melyik arcát mutatja a Ferrari? Még Charles Leclerc-t is meglepte, miként tudta megnyerni a legutóbbi F1-es nagydíjat Silverstone-ban, vagyis a Ferrari ingadozó formája miatt kifejezetten nehéz az esélylatolgatás az előttünk álló Belga Nagydíjat illetően. A Mercedes Spában is esélyes. Zsoldos Barna elemzése

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