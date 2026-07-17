„Pályafutásom legfájóbb meccse volt” – Szűcs Kornél a Ferencváros elleni El-kiesés után

A magyar játékos a mérkőzés 9. percében kapott piros lapot, és ezzel gyakorlatilag megpecsételte csapata továbbjutási esélyeit a visszavágón. Szűcs Kornél a mérkőzés után pályafutása legfájóbb mérkőzésének nevezte a Ferencváros elleni visszavágót: „Nagyon nehéz mit mondanom, idő kell amíg túlteszem majd magam ezen a meccsen – értékelt a játékos a Csakfocinak. – Nyilván nem így képzeltem el a meccs forgatókönyvét. Visszanéztem már az esetet, és utólag persze okosabb az ember, nem kellett volna kockáztatni a kontaktot, de azt hittem elérem a labdát. Joseph nagyon rutinosan, jól tette a dolgát, és miután nem értem el a labdát, beleesett a lendülő lábamba. A szünetben minden csapattársam odajött és biztattak, hogy fel a fejjel. A találkozó végén természetesen ahogy ilyenkor illik, felálltam az öltözőben és elnézést kértem a többiektől, nyilván ilyenkor ez a minimum.”

Még egyszer sajnálom ami történt, azt különösen, hogy mindez egy magyar csapat ellen Magyarországon esett meg, így duplán is fáj. Ma este viszont le kell zárnom ezt a kellemetlen fejezetet, ami pályafutásom eddigi legfájóbb meccse lett, és holnaptól már előre nézek.

A mérkőzésen a Ferencváros magabiztos 3–0-s győzelmet aratott, így kettős győzelemmel, 5–1-es összesítéssel jutott a selejtezősorozat második fordulójába.

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

FERENCVÁROSI TC–VOJVODINA (szerb) 3–0 (2–0)

Budapest, Groupama Aréna, 13 901 néző. Vezette: Vitalijs Spasjonnikovs (Raimonds Tatriks, Diana Vanaga) – lettek

FERENCVÁROS: Dibusz – Osváth (Nagy O., 82.), M. Gómez, Raemaekers, Cadu – Kanikovszki (Gruber, 61.), N. Keita, Corbu – Zachariassen (Lisztes, 74.), Joseph (Szevikjan, 74.), Yusuf (Acolatse, 61.). Vezetőedző: Borbély Balázs

VOJVODINA: Roszics – L. Nikolics, Szűcs K., Crnomarkovics, Barros – Randjelovics (Sz. Mitrovics, 76.), Djakovac (Peranovics, 84.), Petrovics – Szukacsev (Kolarevics, 76.), Vukanovics (Kokanovics, 60.), Zukics (Vidoszavljevics, 60.). Vezetőedző: Miroszlav Tanjga

Gólszerző: Joseph (27.), Zachariassen (34.), Gruber (71.)

Kiállítva: Szűcs K. (9.)

Továbbjutott: a Ferencváros, kettős győzelemmel, 5–1-es összesítéssel

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!