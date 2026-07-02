A portugálok és a horvátok is a váltómezüket viselik egymás ellen – a mai mezek

A csütörtöki (magyar idő szerint javarészt pénteki) játéknapon pályára lépő hat válogatottból öt európai lesz – egy nappal később viszont egy sem –, azaz két olyan mérkőzést is rendeznek, amelyen kontinensünk csapatai játszanak egymással. A spanyolok az osztrákok ellen visszatérnek első számú mezükhöz, míg Ausztria először játszik fehérben a piros-fekete helyett. A Portugália–Horvátország mérkőzésen mindkét csapat a váltómezét ölti magára, először látjuk Cristiano Ronaldóéket a zöldes felszerelésükben. A nap záró meccsén Svájc pirosba, Algéria fehérbe öltözik, mindkét csapatnak ez az első számú meze.

21.00: Spanyolország–Ausztria Péntek, 1.00: Portugália–Horvátország Péntek, 5.00: Svájc–Algéria