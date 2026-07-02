„A nagy csapatok akkor lépnek elő, amikor a legjobban kell” – Luis de la Fuente a spanyolok háromgólos győzelme után

„A nagy csapatok akkor lépnek elő, amikor a legjobban kell. Nagyon jól tudtuk, mi történt az előző mérkőzéseken. Szinte minden tekintetben tökéletesek voltunk, de van még miben fejlődni – idézi az AS Luis de la Fuentét, aki ezt követően hosszabban kitért a fejlesztendő területekre: – Mindenen lehet még kicsit javítani. A nyolcaddöntőben az ellenfelek még erősebbek lesznek. Az az alap koncepciónk, hogy folyamatosan jobbá kell válnunk, a csapat folyamatosan egyre többet követel magától.”

Végül a spanyol szövetségi kapitány Mikel Oyarzabalról is beszélt: „Ismét megmutatta, mire képes, megérdemli az elismerést, de a csapat többi tagja is rendkívüli teljesítményt nyújtott.”

A duplázó Oyarzabal is megszólalt: „Örülök, hogy segíthettem a csapatnak, és hogy továbbjutottunk egy újabb fordulóba. Jöhet a következő! Kemény mérkőzés volt, de tudtuk is, hogy nehéz lesz. Fizikailag nagyon erős csapat, de nekünk igazán jó napunk volt. Akár Portugália, akár Horvátország lesz az ellenfél, nem érdekel, bárki is jön, mindent beleadunk. Mindkét válogatottban van csapattársam.”

„Már korábban is mondtam, és mindig is ezt fogom mondani: a kapott gól nélküli mérkőzés mind a 11, sőt, mind a 26 játékosunk közös feladata. Figyelembe kell venni, ahogy Oyarzabal, Lamine, Baena és Dani Olmo nyomást gyakorolnak… ez a csapat kulcsa. Mindannyian együtt dolgozunk és küzdünk” – mondta az újabb kapott gól nélkül meccset lehozó Unai Simón.

A spanyol kapus így folytatta: „Az első húsz percben az ivószünetig hiányzott a folytonosság a játékunkból. Az is igaz, hogy Ausztria jól helyezett nyomást ránk, de szépen fokozatosan felőröltük őket. Jó nekünk, hogy megtaláltuk Lamine-t és Dani Olmót, ez erősíti az önbizalmunkat, ezen dolgoztunk a csoportkörben. Sok remek játékosunk van a széleken. Nem csak a támadók, Pedro Porro is ösztönösen középre érkezve szerzett gólt, Marc Cucurella gólpasszai pedig bizonyítják magas szintű játéktudását.”