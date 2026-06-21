Nemzeti Sportrádió

Yamal betalált, Oyarzabal duplázott, (ön)gólvideók a spanyolok meccséről

H. Á.H. Á.
2026.06.21. 19:33
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Lamine Yamal öröme (Fotó: Getty Images)
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Lamine Yamal foci vb 2026 vb 2026 Szaúd-Arábia Spanyolország
A spanyol válogatott a legjobb úton halad a fölényes győzelem felé Szaúd-Arábia ellen. Alábbi cikkünkben mutatjuk a mérkőzés góljait.

Az FC Barcelona csillaga sérülése után ismét a kezdőcsapatban kapott lehetőséget, és a 11. percben közvetlen közelről, becsúszva lőtt gólt a szaúdiak kapujába.

Tíz perccel később jött Mikel Oyarzabal, és megduplázta a spanyolok előnyét.

Nem egészen kettő és fél perc múlva a saját góljai számát duplázta meg Mikel Oyarzabal.

A második félidő elején Marc Cucurella egy szöglet utáni lövéssel hatékonyan segítette öngólhoz Hasszan al-Tambaktit, 4–0.

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!

 

Lamine Yamal foci vb 2026 vb 2026 Szaúd-Arábia Spanyolország
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Végeredmény: Spanyolország–Szaúd-Arábia 4–0

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