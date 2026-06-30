Nemzeti Sportrádió

Videón a paraguayi csoda – így esett ki az idei vb első tizenegyespárbajában Németország

B. A. P.B. A. P.
2026.06.30. 02:29
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Paraguay becsúztatta Németországot (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 videó tizenegyespárbaj Paraguay Németország
A labdarúgó-világbajnokságon Paraguay szerzett vezetést Németország ellen a legjobb 16 közé jutásért, majd az 54. percben Kai Havertz fejjel egyenlített. A továbbjutásról végül tizenegyespárbaj döntött a dél-amerikaiak javára. Nézze vissza videón a paraguayi csodát!

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A négyszeres világbajnok hiába egyenlített a második félidőben, a győztes gólt nem tudta megszerezni – Tah találatát elvették a hosszabbításban, majd a szétlövés során három német is hibázott.

 

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