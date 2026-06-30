Videón a paraguayi csoda – így esett ki az idei vb első tizenegyespárbajában Németország

A labdarúgó-világbajnokságon Paraguay szerzett vezetést Németország ellen a legjobb 16 közé jutásért, majd az 54. percben Kai Havertz fejjel egyenlített. A továbbjutásról végül tizenegyespárbaj döntött a dél-amerikaiak javára. Nézze vissza videón a paraguayi csodát!

PARAGUAY VEZETŐ GÓLJA A NÉMETEK EGYENLÍTŐ GÓLJA