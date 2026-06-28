Videók: Messi nélkül és Messivel is ment a góllövés az argentinoknak

A J-csoporttal együtt az összes kvartett lezárul a 2026-os észak-amerikai labdarúgó-világbajnokságon. Mutatjuk a gólokat!

ALGÉRIA–AUSZTRIA 3–3 Marko Arnautovic (0–1) Rafik Belgali (1–1) Marcel Sabitzer (1–2) Rijad Mahrez elsó gólja (2–2) Rijad Mahrez második találata (3–2) Hamarosan... Sasa Kalajdzic (3–3) Hamarosan... JORDÁNIA–ARGENTÍNA 1–3 Giovanni Lo Celso (0–1) Lautaro Martínez (0–2) Mussza al-Tamari (1–2) Lionel Messi (1–3)