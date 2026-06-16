Videó: Wood levette, Just beverte – így szerzett vezetést Új-Zéland

Az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság G-csoportjának második mérkőzésén Új-Zéland és Irán is betalált az első és a második félidőben is.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

G-CSOPORT

IRÁN–ÚJ-ZÉLAND 2–2 (1–1)

Inglewood, Los Angeles Stadion. 70 108 néző. Vezette: César Arturo Ramos (mexikói)

IRÁN: Beiranvand – Rezaijan, Nemati, Halilzadeh, Mohammadi – Juszefi (Gajedi, a szünetben), Goddosz (Hadszszafi, 65.), Ezatolahi, Mohebi – Moganlu (Alipur, 53.), Taremi (Hosszeinzadeh, 80.). Szövetségi kapitány: Amir Galenui

ÚJ-ZÉLAND: Crocombe – Payne (Elliot, 78.), Surman, Boxall, Cacace (Old, 68.) – Bell, Stamenic (Bindon, 90+2.) – McCowatt (Thomas, 68.), Singh (Randall, 90+2.), Just – Wood. Szövetségi kapitány: Darren Bazeley

Gólszerzők: Rezaijan (32.), Mohebi (64.), ill. Just (7., 54.) ÉLŐ, SZÖVEGES ONLINE TUDÓSÍTÁS ITT!