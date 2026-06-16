Nemzeti Sportrádió

Videó: Wood levette, Just beverte – így szerzett vezetést Új-Zéland

CS. M.CS. M.
2026.06.16. 04:21
Fotó: Getty Images
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Az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság G-csoportjának második mérkőzésén Új-Zéland és Irán is betalált az első és a második félidőben is.

 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
G-CSOPORT
IRÁN–ÚJ-ZÉLAND 2–2 (1–1) 
Inglewood, Los Angeles Stadion. 70 108 néző. Vezette: César Arturo Ramos (mexikói)
IRÁN: Beiranvand – Rezaijan, Nemati, Halilzadeh, Mohammadi – Juszefi (Gajedi, a szünetben), Goddosz (Hadszszafi, 65.), Ezatolahi, Mohebi – Moganlu (Alipur, 53.), Taremi (Hosszeinzadeh, 80.). Szövetségi kapitány: Amir Galenui
ÚJ-ZÉLAND: Crocombe – Payne (Elliot, 78.), Surman, Boxall, Cacace (Old, 68.) – Bell, Stamenic (Bindon, 90+2.) – McCowatt (Thomas, 68.), Singh (Randall, 90+2.), Just – Wood. Szövetségi kapitány: Darren Bazeley
Gólszerzők: Rezaijan (32.), Mohebi (64.), ill. Just (7., 54.)  

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