Videó: Mbappé duplázott Svédország ellen és megelőzte Klosét a vb-örökranglistán

A labdarúgó-világbajnokságon a legjobb 16 közé jutásért Franciaország szerzett vezetést Svédország ellen. Ousmane Dembélé passzát Kylian Mbappé váltotta gólra, majd a második félidőben Bradley Barcola duplázta meg a franciák előnyét, aztána 3–0-s végeredményt Mbappé állította be.

KYLIAN MBAPPÉ VEZETŐ GÓLJA OLISE HATALMAS LABDÁJA UTÁN BARCOLA TALÁLT BE MBAPPÉ MÁSODIK GÓLJA