Nemzeti Sportrádió

Videó: Mbappé duplázott Svédország ellen és megelőzte Klosét a vb-örökranglistán

B. A. P.B. A. P.
2026.07.01. 00:16
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Kylian Mbappé szerzett vezetést (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 gólvideó Svédország Franciaország
A labdarúgó-világbajnokságon a legjobb 16 közé jutásért Franciaország szerzett vezetést Svédország ellen. Ousmane Dembélé passzát Kylian Mbappé váltotta gólra, majd a második félidőben Bradley Barcola duplázta meg a franciák előnyét, aztána 3–0-s végeredményt Mbappé állította be.

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A franciák megmutatták New Yorkban, miért számítanak a világbajnokság favoritjának, a Real Madrid csatára pedig beérte a góllövőlista élén Lionel Messit, miközben összességében már 18. vb-gólját jegyezte.

 

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