Videó: Mbappé duplázott Svédország ellen és megelőzte Klosét a vb-örökranglistán
A labdarúgó-világbajnokságon a legjobb 16 közé jutásért Franciaország szerzett vezetést Svédország ellen. Ousmane Dembélé passzát Kylian Mbappé váltotta gólra, majd a második félidőben Bradley Barcola duplázta meg a franciák előnyét, aztána 3–0-s végeredményt Mbappé állította be.
KYLIAN MBAPPÉ VEZETŐ GÓLJA
OLISE HATALMAS LABDÁJA UTÁN BARCOLA TALÁLT BE
MBAPPÉ MÁSODIK GÓLJA
Foci vb 2026
49 perce
Mbappé-dupla és Olise-varázslat: Franciaország űrfutballal ejtette ki a svédeket
A franciák megmutatták New Yorkban, miért számítanak a világbajnokság favoritjának, a Real Madrid csatára pedig beérte a góllövőlista élén Lionel Messit, miközben összességében már 18. vb-gólját jegyezte.
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