Vb 2026: Törökország–Egyesült Államok 2–1

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
D-CSOPORT
Törökország–Egyesült Államok 2–1 (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Los Angeles, Los Angeles Stadion. Vezeti: Musztafa Gorbal (algériai)
TÖRÖKOSZÁG: Cakir – Celik, Kabak, Bardakci, Elmali – Özcan, Kökcü – Aydin, Güler, Yildiz, Akgün – Yilmaz. Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella (olasz)
A kispadon: Bayindir, Günök (kapusok), Müldür, Demiral, Kadioglu, Akaydin, Söyüncü, Ayhan, Calhanoglu, Yüksek, Gül, Kahveci, Uzun, Artürkoglu.
EGYESÜLT ÁLLAMOK: Turner – Scally, Trusty, M. Robinson, McKenzie – Berhalter, McKennie – Aaronson, Reyna, Weah – Pepi. Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino (argentin)
A kispadon: Brady, Freese (kapusok), Arfsten, Roldan, Zendejas, H. Wright, Freeman, C. Richards, Ream, A. Robinson, Tillman, T. Adams, Dest, Pepi, McKennie, Balogun.
Gólszerző: Güler (10.), Kökcü (31.), ill. Trusty (3.)
A TÖRÖK VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 12 Altay Bayindir (Manchester United – Anglia), 23 Ugurcan Cakir (Galatasaray), 1 Mert Günok (Fenerbahce)
Védők: 25 Samet Akaydin (Rizespor), 14 Abdülkerim Bardakci (Galatasaray), 2 Zeki Celik (AS Roma – Olaszország), 3 Merih Demiral (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 13 Eren Elmali (Galatasaray), 15 Ozan Kabak (Hoffenheim – Németország), 20 Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion – Anglia), 18 Mert Müldür (Fenerbahce), 4 Caglar Söyüncü (Fenerbahce)
Középpályások: 22 Kaan Ayhan (Galatasaray), 10 Hakan Calhanoglu (Internazionale – Olaszország), 6 Orkun Kökcü (Besiktas), 5 Salih Özcan (Borussia Dortmund – Németország), 16 Ismail Yüksek (Fenerbahce)
Támadók: 19 Yunus Akgün (Galatasaray), 7 Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce), 21 Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), 24 Oguz Aydin (Fenerbahce), 17 Irfan Can Kahveci (Kasimpasa), 9 Deniz Gül (Porto – Portugália), 8 Arda Güler (Real Madrid – Spanyolország), 26 Can Uzun (Eintracht Frankfurt – Némertország), 11 Kenan Yildiz (Juventus – Olaszország)
Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella (olasz)
AZ AMERIKAI VÁLOGATOTT VB-KERETE
Kapusok: 25 Chris Brady (Chicago Fire), 24 Matt Freese (New York City), 1 Matt Turner (New England Revolution)
Védők: 18 Max Arfsten (Columbus Crew), 2 Sergino Dest (PSV – Hollandia), 16 Alex Freeman (Villarreal – Spanyolország), 22 Mark McKenzie (Toulouse – Franciaország), 13 Tim Ream (Charlotte), 3 Chris Richards (Crystal Palace – Anglia), 5 Antonee Robinson (Fulham – Anglia), 12 Miles Robinson (Cincinnati), 23 Joe Scally (Borussia Mönchengladbach – Németország), 6 Auston Trusty (Celtic FC – Skócia)
Középpályások: 11 Brenden Aaronson (Leeds United – Anglia), 4 Tyler Adams (AFC Bournemouth – Anglia), 14 Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), 8 Weston McKennie (Juventus – Olaszország), 15 Cristian Roldan (Seattle Sounders), 17 Malik Tillman (Bayer Leverkusen – Németország), 26 Alejandro Zendejas (América – Mexikó)
Támadók: 20 Folarin Balogun (AS Monaco – Franciaország), 9 Ricardo Pepi (PSV – Hollandia), 10 Christian Pulisic (AC Milan – Olaszország), 7 Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach – Németország), 21 Tim Weah (Olympique Marseille – Franciaország), 19 Haji Wright (Coventry City – Anglia)
Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino (argentin)