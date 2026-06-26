Felejthető és gól nélküli meccsen jutott tovább Ausztrália és jó eséllyel Paraguay is

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

D-CSOPORT

PARAGUAY–AUSZTRÁLIA 0–0

San Franisco, Bay Arena Stadion, 68 827 néző. Vezette: Clément Turpin (francia)

PARAGUAY: Gill – J. Cáceres, Velázquez, Alderete (Canale, 84.), G. Gómez, Maidana (Maurício, a szünetben) – D. Gómez (Bobadilla, 90+2.), Cubas, Galarza (J. Alonso, 90+2.) – Ávalos (Arce, 67.), Enciso. Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro (argentin)

AUSZTRÁLIA: Beach – Herrington, H. Souttar, Circati – Behich, O'Neill, Irvine (Okon-Engstler, 84.), Bos – Volpato (Hrustic, 58.), Metcalfe – Irankunda (Yengi, 84.). Szövetségi kapitány: Tony Popovic

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Sosem ígér sok jót, ha előzetesen arról beszélnek egy világverseny záró fordulója előtt, hogy az iksszel mindkét csapat továbbjut, hiszen ilyenkor azért jó eséllyel és minden fogadkozás dacára egy nagyjából unalmas és felejthető döntetlent hoz a kérdéses 90 perc.

Nos, a San Franciscóban rendezett Paraguay–Ausztrália mérkőzésre pontosan ráillik az előző mondatban felvázolt helyzet. A meccs kezdetétől fogva a dél-amerikaiak nem adták fel a biztos védekezésüket, így az ausztrálok kedvükre birtokolhatták a labdát, ám mindössze három kaput eltaláló lövést tudtak felmutatni az első 45 percben. A legnagyobb lehetőség a kalapácsvetés olimpiai és kétszeres világbajnokára, a kanadai Ethan Katzbergre némiképp hajazó Jackson Irvine előtt adódott, lövését Orlando Gill kapus tolta ki a félidő közepén. A legijesztőbb pillanatot az jelentette, amikor fél óra elteltével ápolni kellett Connor Metcalfe-ot, akinek felszakadt a homloka, miután Andrés Cubas véletlenül fejbe rúgta.

Fordulás után a paraguayiak valósággal megtáltosodtak, és néha már labdával együtt is átmerészkedtek az ausztrál térfélre, sőt, első kaput eltaláló lövésüket is feljegyezhették. A minimum álmosítóan csordogáló meccsbe aztán Diego Gómez próbált a hajrára fordulva csempészni némi humorfaktort, amikor teljesen fölöslegesen, a felezővonal és az oldalvonal találkozásánál kiharcolt magának egy sárga lapot, s ezzel okosan kiiratkozott a 16 közé jutásért lejátszandó mérkőzésről.

Az utolsó percekre aztán váratlanul megélénkült a mérkőzés, az ausztrálok Jordan Bos és Tete Yengi, a paraguayiak Maurício révén próbálkoztak, aztán letelt a jelzett öt perc ráadás, ami után Clément Turpin játékvezető rögtön le is fújta a könnyen felejthető összecsapást.

Ezzel eldőlt, hogy Ausztrália a második helyen végzett, s a folytatásban a G-csoport másodikjával játszik majd, míg Paraguay – ha befut a legjobb nyolc harmadik közé, amire azért négy ponttal jó esélye van – a németek ellen folytathatja, bár ez még csupán 99 százalékos valószínűségűnek tekinthető. 0–0

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A D-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE M Gy D V L–K Gk P 1. Egyesült Államok 3 2 – 1 8–4 +4 6 2. Ausztrália 3 1 1 1 2–2 0 4 3. Paraguay 3 1 1 1 2–4 –2 4 4. Törökország 3 1 – 2 3–5 –2 3

A PARAGUAYI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Gatito Fernández (Cerro Porteno), 12 Orlando Gill (San Lorenzo – Argentína), 22 Gastón Oliveira (Olimpia)

Védők: 3 Omar Alderete (Sunderland – Anglia), 6 Júnior Alonso (Atlético Mineiro – Brazília), 5 Fabián Balbuena (Grémio – Brazília), 4 Juan Cáceres (Dinamo Moszkva – Oroszország), 13 José Canale (Lanús – Argentína), 15 Gustavo Gómez (Palmeiras – Brazília), 26 Alexandro Maidana (Talleres – Argentína), 2 Gustavo Velázquez (Cerro Porteno)

Középpályások: 10 Miguel Almirón (Atlanta United – Egyesült Államok), 16 Damián Bobadilla (Sao Paulo – Brazília), 24 Gustavo Caballero (Portsmouth – Anglia), 14 Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps – Kanada), 23 Matías Galarza (Atlanta United – Egyesült Államok), 8 Diego Gómez (Brighton & Hove Albion – Anglia), 11 Maurício (Palmeiras – Brazília), 20 Braian Ojeda (Orlando City SC – Egyesült Államok), 7 Ramón Sosa (Palmeiras – Brazília),

Támadók: 18 Álex Arce (Independiente Rivadavia – Argentína), 21 Gabriel Ávalos (Independiente – Argentína), 19 Julio Enciso (Strasbourg – Franciaország), 17 Kaku (Al-Ain – Egyesült Arab Emírségek), 25 Isidro Pitta (Red Bull Bragantino – Brazília), 9 Antonio Sanabria (Cremonese – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro (argentin)

AZ AUSZTRÁL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 18 Patrick Beach (Melbourne City), 12 Paul Izzo (Randers – Dánia), 1 Mathew Ryan (Levante – Spanyolország)

Védők: 16 Aziz Behich (Melbourne City), 5 Jordan Bos (Feyenoord – Hollandia), 21 Cameron Burgess (Swansea City – Wales), 3 Alessandro Circati (Parma – Olaszország), 2 Milos Degenek (APOEL – Ciprus), 6 Jason Geria (Albirex Niigata – Japán), 25 Lucas Herrington (Colorado Rapids – Egyesült Államok), 4 Jacob Italiano (Grazer AK – Ausztria), 19 Harry Souttar (Leicester City – Anglia), 15 Kai Trewin (New York City FC – Egyesült Államok)

Középpályások: 14 Cameron Devlin (Hearts – Skócia), 22 Jackson Irvine (St. Pauli – Németország), 7 Mathew Leckie (Melbourne City), 8 Connor Metcalfe (St. Pauli – Németország), 13 Aiden O’Neill (New York City FC – Egyesült Államok), 24 Paul Okon-Engstler (Sydney FC)

Támadók: 10 Ajdin Hrustic (Heracles Almelo – Hollandia), 17 Nestory Irankunda (Watford – Anglia), 11 Awer Mabil (Castellón – Spanyolország), 9 Mohamed Touré (Norwich City – Anglia), 23 Nishan Velupillay (Melbourne Victory), 20 Cristian Volpato (Sassuolo – Olaszország), 26 Tete Yengi (Macsida Zelvia – Japán)

Szövetségi kapitány: Tony Popovic