Megdőlt a vb-gólrekord, Törökország hajrában szerzett góllal, az amerikaiak elleni győzelemmel búcsúzott

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
D-CSOPORT
Törökország–Egyesült Államok 3–2 (2–1)
Los Angeles, Los Angeles Stadion 70 492 néző. Vezeti: Musztafa Gorbal (algériai)
TÖRÖKOSZÁG: Cakir – Celik (Söyüncü, 84.), Kabak, Bardakci, Elmali – Özcan, Kökcü (Ayhan, 88.) – Aydin (Müldür, 90+2.), Güler, Yildiz (Uzun, 84.), Akgün – Yilmaz (Kahveci, 90+2.). Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella (olasz)
EGYESÜLT ÁLLAMOK: Turner – Scally (Freeman, 77.), Trusty, M. Robinson, McKenzie – Berhalter, McKennie (Tillman, 86.) – Aaronson (Zendejas, 77.), Reyna (Dest, 76.), Weah (Pulisic, 58.) – Pepi. Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino (argentin)
Gólszerző: Güler (10.), Kökcü (31.), Ayhan (90+8.), ill. Trusty (3.), Berhalter (49.)
ÖSSZEFOGLALÓ
Törökország már biztos csoportutolsóként, az Egyesült Államok pedig biztos csoportelsőként várta az utolsó kört. Ennek megfelelően a két kezdőcsapatban összesen 16 változtatás volt az előző fordulóhoz képest.
A társházigazda amerikaiak jól kezdtek, a 2. percben Sebastian Berhalter szögletét követően Auston Trusty lőtt, de Ugurcan Cakir kiütötte a labdát. A második sarokrúgásnál hasonló volt a figura, Berhalter balról a hosszú oldalra tekerte, Trusty levette az öt és feles vonalánál, majd éles szögből a rövid sarokba lőtt (0–1).
Ami nem ment addig két meccsen 62 próbálkozásból, az Egyesült Államok ellen már az első akcióból sikerült. A tizedik percben a jobb oldalon vezetett támadást Törökország, Baris Yilmaz passzolt Arda Gülerhez, aki a tizenhatos vonalánál átvette, majd hét méterről a kapuba helyezett, megszerezve az első török gólt a vb-n (1–1).
A gyors gólváltás után alábbhagyott a lendület, szűk húsz perc játékot követően Mark McKenzie talált a kapuba, de les miatt maradt a döntetlen. Igaz, nem sokáig. A 31. percben szép egyérintős játék után Eren Elmali visszatett labdáját Orkun Kökcü passzolta az ötösön belülről a kapuba, ezzel fordított Törökország (1–2). A félidő hajrájában Cakirnak kellett védeni egy éles szögből érkező lövést, míg a másik oldalon előbb Abdülkerim Bardakci, majd Kenan Yildiz elől mentettek a hazaiak, a játékrészt pedig McKennie lövése zárta, amelyet Cakir vetődve hárított.
A térfélcsere után hamar egyenlített az Egyesült Államok. A szögletet hatástalanították a vendégek, de a bedobás után rövid volt a felszabadítás, Berhalter 17 méterről a kapu jobb oldalába lőtt (2–2). A 60. percre beállt Christian Pulisic, aki öt percen belül kétszer is veszélyeztetett. Előbb a jobb kapufa felé tekert, aztán két percre rá az ötösről lőtt, de Cakir mindkétszer hatalmasat hárított. A hajrában még Pulisicnak és Kökcünek is volt egy távoli próbálkozása, de mindkettő elkerülte a kaput.
A hosszabbítás nyolcadik percében jött a slusszpoén. Egy balról középre tett labdára Kaan Ayhan érkezett üresen és közvetlen közelről a kapuba talált. Törökország így a társházigazda amerikaiak elleni 3–2-es győzelemmel búcsúzott a világbajnokságtól, az Egyesült Államokra pedig a bosnyákok várnak a legjobb 32 között, a mérkőzést magyar idő szerint július 2-án, csütörtök 2 órakor rendezik.
|A D-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Egyesült Államok
3
2
–
1
8–4
+4
6
|2. Ausztrália
3
1
1
1
2–2
0
4
|3. Paraguay
3
1
1
1
2–4
–2
4
|4. Törökország
3
1
–
2
3–5
–2
3
A TÖRÖK VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 12 Altay Bayindir (Manchester United – Anglia), 23 Ugurcan Cakir (Galatasaray), 1 Mert Günok (Fenerbahce)
Védők: 25 Samet Akaydin (Rizespor), 14 Abdülkerim Bardakci (Galatasaray), 2 Zeki Celik (AS Roma – Olaszország), 3 Merih Demiral (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 13 Eren Elmali (Galatasaray), 15 Ozan Kabak (Hoffenheim – Németország), 20 Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion – Anglia), 18 Mert Müldür (Fenerbahce), 4 Caglar Söyüncü (Fenerbahce)
Középpályások: 22 Kaan Ayhan (Galatasaray), 10 Hakan Calhanoglu (Internazionale – Olaszország), 6 Orkun Kökcü (Besiktas), 5 Salih Özcan (Borussia Dortmund – Németország), 16 Ismail Yüksek (Fenerbahce)
Támadók: 19 Yunus Akgün (Galatasaray), 7 Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce), 21 Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), 24 Oguz Aydin (Fenerbahce), 17 Irfan Can Kahveci (Kasimpasa), 9 Deniz Gül (Porto – Portugália), 8 Arda Güler (Real Madrid – Spanyolország), 26 Can Uzun (Eintracht Frankfurt – Némertország), 11 Kenan Yildiz (Juventus – Olaszország)
Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella (olasz)
AZ AMERIKAI VÁLOGATOTT VB-KERETE
Kapusok: 25 Chris Brady (Chicago Fire), 24 Matt Freese (New York City), 1 Matt Turner (New England Revolution)
Védők: 18 Max Arfsten (Columbus Crew), 2 Sergino Dest (PSV – Hollandia), 16 Alex Freeman (Villarreal – Spanyolország), 22 Mark McKenzie (Toulouse – Franciaország), 13 Tim Ream (Charlotte), 3 Chris Richards (Crystal Palace – Anglia), 5 Antonee Robinson (Fulham – Anglia), 12 Miles Robinson (Cincinnati), 23 Joe Scally (Borussia Mönchengladbach – Németország), 6 Auston Trusty (Celtic FC – Skócia)
Középpályások: 11 Brenden Aaronson (Leeds United – Anglia), 4 Tyler Adams (AFC Bournemouth – Anglia), 14 Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), 8 Weston McKennie (Juventus – Olaszország), 15 Cristian Roldan (Seattle Sounders), 17 Malik Tillman (Bayer Leverkusen – Németország), 26 Alejandro Zendejas (América – Mexikó)
Támadók: 20 Folarin Balogun (AS Monaco – Franciaország), 9 Ricardo Pepi (PSV – Hollandia), 10 Christian Pulisic (AC Milan – Olaszország), 7 Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach – Németország), 21 Tim Weah (Olympique Marseille – Franciaország), 19 Haji Wright (Coventry City – Anglia)
Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino (argentin)