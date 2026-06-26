Megdőlt a vb-gólrekord, Törökország hajrában szerzett góllal, az amerikaiak elleni győzelemmel búcsúzott

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

D-CSOPORT

Törökország–Egyesült Államok 3–2 (2–1)

Los Angeles, Los Angeles Stadion 70 492 néző. Vezeti: Musztafa Gorbal (algériai)

TÖRÖKOSZÁG: Cakir – Celik (Söyüncü, 84.), Kabak, Bardakci, Elmali – Özcan, Kökcü (Ayhan, 88.) – Aydin (Müldür, 90+2.), Güler, Yildiz (Uzun, 84.), Akgün – Yilmaz (Kahveci, 90+2.). Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella (olasz)

EGYESÜLT ÁLLAMOK: Turner – Scally (Freeman, 77.), Trusty, M. Robinson, McKenzie – Berhalter, McKennie (Tillman, 86.) – Aaronson (Zendejas, 77.), Reyna (Dest, 76.), Weah (Pulisic, 58.) – Pepi. Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino (argentin)

Gólszerző: Güler (10.), Kökcü (31.), Ayhan (90+8.), ill. Trusty (3.), Berhalter (49.)

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Törökország már biztos csoportutolsóként, az Egyesült Államok pedig biztos csoportelsőként várta az utolsó kört. Ennek megfelelően a két kezdőcsapatban összesen 16 változtatás volt az előző fordulóhoz képest.

Korán jött az amerikai vezetés (Fotó: Getty Images)

A társházigazda amerikaiak jól kezdtek, a 2. percben Sebastian Berhalter szögletét követően Auston Trusty lőtt, de Ugurcan Cakir kiütötte a labdát. A második sarokrúgásnál hasonló volt a figura, Berhalter balról a hosszú oldalra tekerte, Trusty levette az öt és feles vonalánál, majd éles szögből a rövid sarokba lőtt (0–1).

Ami nem ment addig két meccsen 62 próbálkozásból, az Egyesült Államok ellen már az első akcióból sikerült. A tizedik percben a jobb oldalon vezetett támadást Törökország, Baris Yilmaz passzolt Arda Gülerhez, aki a tizenhatos vonalánál átvette, majd hét méterről a kapuba helyezett, megszerezve az első török gólt a vb-n (1–1).

Arda Güler révén egyenlített Törökország (Fotó: Getty Images)

A gyors gólváltás után alábbhagyott a lendület, szűk húsz perc játékot követően Mark McKenzie talált a kapuba, de les miatt maradt a döntetlen. Igaz, nem sokáig. A 31. percben szép egyérintős játék után Eren Elmali visszatett labdáját Orkun Kökcü passzolta az ötösön belülről a kapuba, ezzel fordított Törökország (1–2). A félidő hajrájában Cakirnak kellett védeni egy éles szögből érkező lövést, míg a másik oldalon előbb Abdülkerim Bardakci, majd Kenan Yildiz elől mentettek a hazaiak, a játékrészt pedig McKennie lövése zárta, amelyet Cakir vetődve hárított.

A térfélcsere után hamar egyenlített az Egyesült Államok. A szögletet hatástalanították a vendégek, de a bedobás után rövid volt a felszabadítás, Berhalter 17 méterről a kapu jobb oldalába lőtt (2–2). A 60. percre beállt Christian Pulisic, aki öt percen belül kétszer is veszélyeztetett. Előbb a jobb kapufa felé tekert, aztán két percre rá az ötösről lőtt, de Cakir mindkétszer hatalmasat hárított. A hajrában még Pulisicnak és Kökcünek is volt egy távoli próbálkozása, de mindkettő elkerülte a kaput.

A második félidő elején egyenlítettek az amerikaiak (Fotó: Getty Images)

A hosszabbítás nyolcadik percében jött a slusszpoén. Egy balról középre tett labdára Kaan Ayhan érkezett üresen és közvetlen közelről a kapuba talált. Törökország így a társházigazda amerikaiak elleni 3–2-es győzelemmel búcsúzott a világbajnokságtól, az Egyesült Államokra pedig a bosnyákok várnak a legjobb 32 között, a mérkőzést magyar idő szerint július 2-án, csütörtök 2 órakor rendezik.