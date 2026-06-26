Nemzeti Sportrádió

Minden idők legtöbb gólja világbajnokságon: 60 meccs után megdőlt a világrekord

CS. M.CS. M.
2026.06.26. 06:08
Fotó: Getty Images
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Hatvan meccs után megdőlt a világrekord: ennél több gólt még sosem hozott egy labdarúgó-világbajnokság, mint a 2026-os, észak-amerikai torna.

 
Az eddigi rekord négy évvel ezelőtti, 2022-es, amikor összesen 172 gól esett. Jóllehet, a 104 meccs miatt szinte biztos volt, hogy előbb-utóbb rekorddöntés lesz, de akkor 64 meccsen jött össze az említett szám, most pedig 60 mérkőzés után járunk 177-nél, ami már öttel több. Ez 2.95-ös gólátlagot jelent meccsenként.

 

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