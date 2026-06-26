Minden idők legtöbb gólja világbajnokságon: 60 meccs után megdőlt a világrekord



Az eddigi rekord négy évvel ezelőtti, 2022-es, amikor összesen 172 gól esett. Jóllehet, a 104 meccs miatt szinte biztos volt, hogy előbb-utóbb rekorddöntés lesz, de akkor 64 meccsen jött össze az említett szám, most pedig 60 mérkőzés után járunk 177-nél, ami már öttel több. Ez 2.95-ös gólátlagot jelent meccsenként.

173 - Auston Trusty's goal was the 173rd scored in the 2026 FIFA World Cup, the most in any edition of the competition.



Party. pic.twitter.com/zn57NJ19aj — OptaJoe (@OptaJoe) June 26, 2026