Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Több mint négy és fél millió helyszíni néző a csoportkörben

2026.06.29. 10:52
Telt ház Brazília és Marokkó meccsén is (Fotó: Getty)
Címkék
foci vb 2026 Mexikó Egyesül Államok Kanada
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) közlése szerint több mint 4,6 millió szurkoló látta a helyszínen az észak-amerikai világbajnokság csoportmérkőzéseit.

A szervezet közleménye alapján pontosan 4 644 549 néző látogatott ki a 72 csoportmeccsre az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. Az eddigi rekordot a korábbi, 1994-es amerikai világbajnokság tartotta 3 587 538 helyszíni szurkolóval, de a 48 csapatos létszámbővítés miatt garantálható volt, hogy megdől a csúcs.

Az átlagnézőszám rekordját ugyanakkor továbbra is a 32 esztendővel ezelőtti torna tarja: akkor meccsenként átlagosan 68 991-en szurkoltak a helyszínen, szemben a mostani 64 508 nézős átlaggal.

A csoportkörben 215 találat esett, ami eddig mérkőzésenkénti háromgólos (2,986) átlagot jelent: az előző 2022-es, katari viadalon a 64 találkozó 2,8-as gólátlagot hozott.

A mostani 48 csapatos vb-n a csoportküzdelmek során 999 játékos lépett pályára, az ezredik labdarúgó, aki szerepet kapott a tornán, a kanadaiak sztárja, a dél-afrikaiak ellen csereként beállt Alphonso Davies volt.

A FIFA azt is közölte, hogy eddig 2,8 millió korsó sört és egymillió üveg vizet értékesítettek, továbbá 300 ezer hot-dogot ettek a szurkolók a stadionokban.

A hivatalos adatok szerint a három rendező országot eddig 5,5 millió turista látogatta meg a világbajnoksághoz kapcsolódóan.

A vb július 19-ig tart.

Foci vb 2026
2 órája

Ahol a futballünnep elnyomta a félelmeket – így búcsúzott Guadalajara

Emberi maradványokat tartalmazó zsákok, vízválság, a közlekedésiek tüntetései és a kanyarójárvány is beárnyékolta a felkészülést, de végül megteltek a lelátók és az utcák, a szurkolói zónákban és a koncerteken tömegek ünnepeltek.

 

foci vb 2026 Mexikó Egyesül Államok Kanada
Legfrissebb hírek

Videó: Jesse Marsch hollywoodi filmekbe illő beszédet mondott Los Angelesben

Foci vb 2026
42 perce

Ahol a futballünnep elnyomta a félelmeket – így búcsúzott Guadalajara

Foci vb 2026
2 órája

Mexikóvárosban rendkívüli intézkedéseket vezettek be a világbajnokság miatt

Foci vb 2026
5 órája

Eustáquio nem egyedül lőtte a gólját

Foci vb 2026
11 órája

Marsch ígéri, a nyolcaddöntőben Kanada megmutatja, hogyan kell óriásra vadászni

Foci vb 2026
11 órája

Egy telefon bánta a hullámzást a kanadaiak meccsén – videó

Foci vb 2026
12 órája

Videó: ezzel a góllal búcsúztatta Kanada Dél-Afrikát

Foci vb 2026
12 órája

Kanada az első nyolcaddöntős, mutatjuk a hétfői programot

Foci vb 2026
13 órája
Ezek is érdekelhetik