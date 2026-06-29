Vb 2026: Több mint négy és fél millió helyszíni néző a csoportkörben

A szervezet közleménye alapján pontosan 4 644 549 néző látogatott ki a 72 csoportmeccsre az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. Az eddigi rekordot a korábbi, 1994-es amerikai világbajnokság tartotta 3 587 538 helyszíni szurkolóval, de a 48 csapatos létszámbővítés miatt garantálható volt, hogy megdől a csúcs.

Az átlagnézőszám rekordját ugyanakkor továbbra is a 32 esztendővel ezelőtti torna tarja: akkor meccsenként átlagosan 68 991-en szurkoltak a helyszínen, szemben a mostani 64 508 nézős átlaggal.

A csoportkörben 215 találat esett, ami eddig mérkőzésenkénti háromgólos (2,986) átlagot jelent: az előző 2022-es, katari viadalon a 64 találkozó 2,8-as gólátlagot hozott.

A mostani 48 csapatos vb-n a csoportküzdelmek során 999 játékos lépett pályára, az ezredik labdarúgó, aki szerepet kapott a tornán, a kanadaiak sztárja, a dél-afrikaiak ellen csereként beállt Alphonso Davies volt.

A FIFA azt is közölte, hogy eddig 2,8 millió korsó sört és egymillió üveg vizet értékesítettek, továbbá 300 ezer hot-dogot ettek a szurkolók a stadionokban.

A hivatalos adatok szerint a három rendező országot eddig 5,5 millió turista látogatta meg a világbajnoksághoz kapcsolódóan.

A vb július 19-ig tart.