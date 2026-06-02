Új világcsúcs: Joyce Hübner 367 maratonit futott 367 nap alatt

A berlini születésű atléta előtt egyetlen nő sem tudott ilyen teljesítményt felmutatni. Az előző rekord 366 volt, amelyet a belga Hilde Dosogne állított fel, amikor a 2024-es szökőévben mindennap futott 42.195 kilométert.

A rekordja alatt eddig kétezer települést érintő 38 éves Hübner azonban még nem áll le, szeretne Berlinbe „lábon" visszatérni, ahhoz még nagyjából 5000 kilométer hiányzik. Elmondása szerint fogalma sincs, milyen napjai lesznek, az időjárással nem foglalkozik – bár a hideg telet nem szerette –, csak fut, és a célja 495 nap alatt 495 maratoni, pihenőnap nélkül.

Ha ez sikerül neki, akkor a tavaly június 1-jei indulását követően közel 21 ezer kilométert tesz meg, mire október 8-án beérne a német fővárosba.

Hübner tizenegy éve fedezte fel a futást, 2018-ban teljesítette az első maratoniját, három éve pedig lefutotta a német határ hosszát – 143 nap alatt teljesítve a 120 maratoninak megfelelő távot.