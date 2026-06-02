Nemzeti Sportrádió

Rúsz Márton Szombathelyen vezet válogatott mérkőzést

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.02. 16:59
null
Rúsz Márton Szombathelyen vezet (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
Rúsz Márton Káprály Mihály játékvezetés
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a hivatalos honlapján jelentette be, hogy magyar játékvezetői négyes lesz a június 9-i Azerbajdzsán–San Marino felkészülési mérkőzésen.

Korábban beszámoltunk róla, hogy több magyar játékvezető is kapott felkészülési mérkőzéseket: Káprály Mihály a Szlovákia–Málta meccset vezette Kóbor Péter és Georgiou Theodoros segítségével, a negyedik játékvezetőt a szlovák szövetség adta Kiss Bálint személyében. Berke Balázs a Norvégia–Svédország mérkőzést vezette, munkáját Buzás Balázs és Szert Balázs segíti, a negyedik játékvezető Csonka Bence volt. A videóbíró Karakó Ferenc, segítője Urbán Eszter volt.

Csonka Bence vezetőbírói feladatot is kapott, június 7-én ő fújja a sípot a horvát–szlovén felkészülési mérkőzésen, ahol az oldalvonal mellett Albert István és Vígh-Tarsonyi Gergő segíti a munkáját, a negyedik játékvezető pedig Patrik Kolaric lesz.

Az azeri válogatott két felkészülési mérkőzést játszik Szombathelyen, június 6-án Káprály Mihály vezet nekik Málta ellen, vagyis a magyar bíró néhány nap alatt kétszer lesz ott a dél-európai csapat meccsén. Segítői Buzás Balázs, Belicza Bence Péter és Bognár Tamás lesznek. Rúsz Mártoné a másik meccs: a 31 éves játékvezető június 9-én az Azerbajdzsán–San Marino mérkőzésen fújja a sípot. Az élete első felnőttválogatott mérkőzését vezető Rúsz munkáját Szert Balázs és Szalai Balázs segíti az oldalvonal mellett, míg a negyedik játékvezető Csonka Bence lesz.

 

Rúsz Márton Káprály Mihály játékvezetés
Legfrissebb hírek

Bognár Tamás: A játékvezetés nagy felelősség, nem lehet félvállról venni

Labdarúgó NB I
2026.05.29. 07:52

Horvát és szerb játékvezető a magyar válogatott felkészülési mérkőzésein

Magyar válogatott
2026.05.22. 15:47

Amikor a BL-döntő játékvezetője nem elég jó a világbajnoksághoz

Bajnokok Ligája
2026.05.21. 17:50

Az Arsenalnak szabad azt, amit más csapatnak nem? Berágtak a játékvezetőre a West Hamnél

Angol labdarúgás
2026.05.11. 09:45

Váratlan szöglet zavarta össze az egerszegi védelmet a kupadöntőn

Labdarúgó NB I
2026.05.11. 08:38

Kibontakozóban az új calciopoli? Tombol a bíróbotrány Olaszországban

Olasz labdarúgás
2026.05.08. 11:28

Az UEFA elnöke a madridi futballfórumon védelmébe vette a játékvezetőket

Minden más foci
2026.04.24. 14:39

Raphinha hihetetlen játékvezetői döntésekről beszélt a Barcelona kiesése után

Bajnokok Ligája
2026.04.15. 07:32
Ezek is érdekelhetik