Rúsz Márton Szombathelyen vezet válogatott mérkőzést

Korábban beszámoltunk róla, hogy több magyar játékvezető is kapott felkészülési mérkőzéseket: Káprály Mihály a Szlovákia–Málta meccset vezette Kóbor Péter és Georgiou Theodoros segítségével, a negyedik játékvezetőt a szlovák szövetség adta Kiss Bálint személyében. Berke Balázs a Norvégia–Svédország mérkőzést vezette, munkáját Buzás Balázs és Szert Balázs segíti, a negyedik játékvezető Csonka Bence volt. A videóbíró Karakó Ferenc, segítője Urbán Eszter volt.

Csonka Bence vezetőbírói feladatot is kapott, június 7-én ő fújja a sípot a horvát–szlovén felkészülési mérkőzésen, ahol az oldalvonal mellett Albert István és Vígh-Tarsonyi Gergő segíti a munkáját, a negyedik játékvezető pedig Patrik Kolaric lesz.

Az azeri válogatott két felkészülési mérkőzést játszik Szombathelyen, június 6-án Káprály Mihály vezet nekik Málta ellen, vagyis a magyar bíró néhány nap alatt kétszer lesz ott a dél-európai csapat meccsén. Segítői Buzás Balázs, Belicza Bence Péter és Bognár Tamás lesznek. Rúsz Mártoné a másik meccs: a 31 éves játékvezető június 9-én az Azerbajdzsán–San Marino mérkőzésen fújja a sípot. Az élete első felnőttválogatott mérkőzését vezető Rúsz munkáját Szert Balázs és Szalai Balázs segíti az oldalvonal mellett, míg a negyedik játékvezető Csonka Bence lesz.