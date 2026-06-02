A belügyminiszter az olimpiarendezésről: Ez a nemzet bármit képes megszervezni!

Párizs, Los Angeles, Róma, Hamburg és Boston mellett Budapest is pályázott a 2024-es olimpia megrendezésére, de a magyar főváros Rómával, Hamburggal és Bostonnal együtt végül még a döntéshozatal előtt visszalépett. Az ötkarikás játékokat végül a francia főváros rendezte két évvel ezelőtt.

Magyarországon közben kormányváltás történt, a Sportért Felelős Államtitkárság a Belügyminisztérium alá került. Utóbbi vezetőjét, Pósfai Gábort a Parlamentben kérdezték egy lehetséges újabb olimpiai pályázatról.

„A célok túlmutatnak egy kormányzati cikluson, a politikai vitákon, és arról szólnak, hogy egy közösség mire tartja magát képesnek. Az olimpiarendezés egy ilyen ügy.”

Pósfai felidézte a vízilabda-válogatott olimpiai bajnoki címeit, valamint Egerszegi Krisztina, Kozák Danuta, Szilágyi Áron és Kós Hubert sikereit.

„Vannak pillanatok, amikor a térképen aprónak tűnő Magyarország nagyobbnak látszik a saját méreténél, mert a tehetség, a szorgalom, a kitartás és az összefogás többet számít a lakosságszámnál és a gazdasági erőnél. Számomra soha nem volt kérdés, hogy képes-e Magyarország olimpiát rendezni. Képes. Ez a nemzet bármit képes megszervezni! Nem a kormány, hanem a nemzet.”

Pósfai példaként a szombati Bajnokok Ligája-döntőt hozta fel, és nem felejtette el megköszönni azok munkáját, akik hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Hozzátette, hogy egy olimpiai pályázathoz az szükséges, hogy a teljes nemzet mögötte álljon, mert ha Magyarország olimpiát rendez, azt nem egy kormány teszi, a korábbi pályázattal kapcsolatban ezt a tanulságot vonta le.

„Az első feladatunk az ország rendbetétele, utána pedig az olimpia mögötti nemzeti egység megteremtése. A magyar emberek akkor tudnak egy ilyen projekt mögé felsorakozni, ha azt érzik, hogy az ország jó irányba halad.”