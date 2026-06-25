Alajbegovic megdöntötte Mbappé rekordját – statisztikák

A bosnyákok első gólját szerző Kerim Alajbegovic 18 évesen és 276 naposan minden idők nyolcadik legfiatalabb gólszerzője lett a világbajnokság történetének.

Kerim Alajbegović becomes the eighth-youngest goalscorer in #FIFAWorldCup history 🇧🇦 pic.twitter.com/tWSnOqT8SV — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026

Alajbegovic megdöntött egy rekordot. Az 1966-os vb óta ő lett a legfiatalabb játékos, aki a 16-oson kívülről szerzett gólt. Az előző csúcsot Kylian Mbappé tartotta az 2018-as vb-ről (19 év 207 nap).

1 - 🇧🇦 Kerim Alajbegovic (18 Jahre, 276 Tage) ist der jüngste Spieler mit einem Tor von außerhalb des Strafraums bei einer FIFA-Weltmeisterschaft seit detaillierter Datenerfassung 1966.



Er löste damit Kylian Mbappé ab (19 Jahre, 207 Tage bei der WM 2018).



Furchtlos. pic.twitter.com/5FOC0XEnac — OptaFranz (@OptaFranz) June 24, 2026

Kanada négy pontot szerezve jutott tovább a csoportkörből, ennyire kevés ponttal házigazda nem jutott be a kieséses szakaszba az 1994-es vb óta.

4 - Canada are the first host nation to progress from a FIFA World Cup group stage with as few as four points since the USA in 1994.



Rocky. pic.twitter.com/l2K4JPaxO7 — OptaJoe (@OptaJoe) June 24, 2026

A B-csoport zárultával kijelenthető, hogy a 2014-es vb óta mindössze két európai nemzet van, amely minden kiírás során bejutott a kieséses szakaszba: Svájc és Franciaország.

4 - 🇨🇭 Switzerland have qualified for the knockout stages in each of the last four FIFA World Cup editions (2014, 2018, 2022, 2026).



The only other European nation who have achieved that is France.



Precision. pic.twitter.com/q08BONm925 — OptaJoe (@OptaJoe) June 24, 2026

Ebben az évszázadban Johan Manzambi csak a harmadik 21 éven aluli játékos, aki egyetlen vb-n legalább négy gólban benne volt (gól + gólpassz). Kylian Mbappé 2018-ban 4 pontot hozott össze, az abszolút csúcstartó Thomas Müller 8 kanadai ponttal 2010-ből.