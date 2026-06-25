Alajbegovic megdöntötte Mbappé rekordját – statisztikák
A bosnyákok első gólját szerző Kerim Alajbegovic 18 évesen és 276 naposan minden idők nyolcadik legfiatalabb gólszerzője lett a világbajnokság történetének.
Alajbegovic megdöntött egy rekordot. Az 1966-os vb óta ő lett a legfiatalabb játékos, aki a 16-oson kívülről szerzett gólt. Az előző csúcsot Kylian Mbappé tartotta az 2018-as vb-ről (19 év 207 nap).
Kanada négy pontot szerezve jutott tovább a csoportkörből, ennyire kevés ponttal házigazda nem jutott be a kieséses szakaszba az 1994-es vb óta.
A B-csoport zárultával kijelenthető, hogy a 2014-es vb óta mindössze két európai nemzet van, amely minden kiírás során bejutott a kieséses szakaszba: Svájc és Franciaország.
Ebben az évszázadban Johan Manzambi csak a harmadik 21 éven aluli játékos, aki egyetlen vb-n legalább négy gólban benne volt (gól + gólpassz). Kylian Mbappé 2018-ban 4 pontot hozott össze, az abszolút csúcstartó Thomas Müller 8 kanadai ponttal 2010-ből.