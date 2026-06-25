Nemzeti Sportrádió

Alajbegovic megdöntötte Mbappé rekordját – statisztikák

R. P.R. P.
2026.06.25. 00:03
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Kerim Alajbegovic nagyot játszott Katar ellen (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Katar Svájc Kanada Bosznia-Hercegovina statisztikák
A B-csoport küzdelmeinek végén a szokásos statisztikai cikkünkből kiderül többek között az, hogy Kerim Alajbegovic megdöntötte Kylian Mbappé korrekordját a tizenhatoson kívülről szerzett gólokat illetően, és hogy mindössze két európai nemzet van, amely 2014 óta minden vb-n bejutott a kieséses szakaszba.

A bosnyákok első gólját szerző Kerim Alajbegovic 18 évesen és 276 naposan minden idők nyolcadik legfiatalabb gólszerzője lett a világbajnokság történetének.

Alajbegovic megdöntött egy rekordot. Az 1966-os vb óta ő lett a legfiatalabb játékos, aki a 16-oson kívülről szerzett gólt. Az előző csúcsot Kylian Mbappé tartotta az 2018-as vb-ről (19 év 207 nap).

Kanada négy pontot szerezve jutott tovább a csoportkörből, ennyire kevés ponttal házigazda nem jutott be a kieséses szakaszba az 1994-es vb óta.

A B-csoport zárultával kijelenthető, hogy a 2014-es vb óta mindössze két európai nemzet van, amely minden kiírás során bejutott a kieséses szakaszba: Svájc és Franciaország.

Ebben az évszázadban Johan Manzambi csak a harmadik 21 éven aluli játékos, aki egyetlen vb-n legalább négy gólban benne volt (gól + gólpassz). Kylian Mbappé 2018-ban 4 pontot hozott össze, az abszolút csúcstartó Thomas Müller 8 kanadai ponttal 2010-ből.

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A második félidő elején a svájciak két gólt rúgtak, a társházigazda nagyot harcolt, de csak szépíteni tudott.

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A balkáni csapat csak a hajrában tudott pontot tenni a közel-keletiek elleni mérkőzésre.

 

 

foci vb 2026 vb 2026 Katar Svájc Kanada Bosznia-Hercegovina statisztikák
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