„Megnehezítettük a saját dolgunkat” – mondta Murat Yakin, és beszélt arról is, miért cserélt trikót

SVÁJC–KANADA 2–1

Murat Yakin, a svájciak szövetségi kapitánya: – Megnehezítettük a saját dolgunkat, de összességében stabil csapatjátékot láttam. A második félidő eleje nagyon jól sikerült, fontos volt a két gól, utána viszont az ellenfél támadóbb futballra állt át, amivel nehezebben boldogultunk. Nem voltunk elég körültekintőek, kissé óvatlanul átengedtük a területet, ezzel visszaadtuk számukra a reményt. A legfontosabb persze, hogy nyertünk, és élvezhetjük kicsit, hogy megnyertük a csoportunkat. Várjuk, ki lesz az ellenfél. A hosszú utazások miatt nagyon fontosak a pihenőnapok. Hogy miért cseréltem a fehér trikómat feketére a meccs előtt? Odajött hozzám a negyedik játékvezető, és figyelmeztetett, hogy a kanadaiak fehérben vannak, és ebben a színösszetételben emberelőnyt jelentek nekik (nevet). Szerencsére mindig van nálam tartalék…

Jesse Marsch, a kanadaiak szövetségi kapitánya: – Olyan csapatunk van, amelyik egy pillanatra sem adja fel, erre nagyon büszkék lehetünk. A mérkőzés elején nem voltunk elég agresszívak, bizonytalankodtunk, de összpontosítsunk inkább a pozitívumokra, például arra, hogy a kispadról érkezők megint nagy hasznára voltak a csapatnak. Az egyetlen, amit bánok, hogy bár a szünetben gondoltam arra, hogy átállunk ötvédős rendszerre és még jobban lezárjuk az utat a kapunk felé, ezt nem léptem meg. Meg kellett volna. Alphonso Davies? Rendben lesz. Gondolkodtunk a beállításán, de vigyáznunk is kell rá, a következő meccsre bevethetőnek kell lennie.

BOSZNIA-HERCEGOVINA–KATAR 3–1

Sergej Barbarez, Bosznia-Hercegovina szövetségi kapitánya: – Azért jöttünk, hogy történelmet írjunk, de persze nem lehettünk biztosak abban, hogy eljutunk idáig. Büszkék vagyunk arra, amit eddig elértünk, nehéz szavakba foglalni, mit érzünk most. Nagyon sok üzenetet kaptunk otthonról, ez csodálatos, már előre élvezzük, milyen klassz lesz majd együtt ünnepelni velük.

Amar Memic, a bosnyákok szünetben becserélt védője: – Hihetetlen volt a hangulat, úgy éreztük magunkat, mintha hazai pályán játszottunk volna. Nagyon köszönjük, és reméljük, hogy közösen folytathatjuk a történelemírást. Büszke vagyok a csapatra, az egész országra!

A bosnyákok első gólját szerző Karim Alajbegovic: – Nem sokat gondolkodtam a lövés előtt, a labda nagyszerűen érkezett, szép gól lett belőle. Aztán berúgtuk a második gólt, és onnantól már könnyebb dolgunk volt, vezethettünk volna három-négy góllal is, az viszont igaz, hogy a katari szépítés kicsit visszavetett bennünket. De új erőre kaptunk, és szerencsére jól végződött a meccs. A drukkolásra nincsenek szavaim, hatalmas köszönet a stadionban lévő szurkolóinknak, és persze az otthoniaknak is a biztatásért.

Julen Lopetegui, a katariak szövetségi kapitánya: – Döntő momentum volt a gyors első góljuk, és persze az, hogy két korai hibánkból előnyt kovácsoltak. A folytatásban nagyon sok szép dolgot láttam a csapattól, de az élet nem honorálta az erőfeszítéseinket. A játékosaim többet érdemeltek volna: a szívüket adták, nehéz helyzetben is képesek voltak talpra állni, és már az első félidőben volt annyi helyzetünk, hogy akár egyenlítsünk. Sajnos nem sikerült. Meg kell tanulnunk jobban megbecsülni a labdát, ebben megmutatkoztak a gyengeségeink. De összességében boldog és büszke vagyok. Több tiszta helyzetünk volt, mint nekik. A fiatal játékosok fontos tapasztalatokat szereztek, ebből szép jövőt építhetnek. Most még nem tudhatjuk, lesz-e még lehetőségük megmutatni magukat világbajnokságon, de bizakodjunk, hogy nem ez volt az utolsó meccsük ezen a porondon.