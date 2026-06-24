Svájc nyerte a B-csoportot, de Kanadának is összejött a történelmi továbbjutás

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

B-CSOPORT

SVÁJC–KANADA 2–1 (0–0)

Vancouver, BC Place Vancouver, 52 497 néző. Vezette: Ramon Abatti (brazil)

SVÁJC: Kobel – Jaquez (Widmer, 74.), Elvedi, Akanji, R. Rodríguez – Freuler, Xhaka – Manzambi (Fassnacht, 85.), Sow (Aebischer, 74.), R. Vargas (Ndoye, 80.) – Embolo (Itten, 85.). Szövetségi kapitány: Murat Yakin

KANADA: Crépeau – A. Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea (Shaffelburg, 83.) – Buchanan (P. David, 74.), Choiniere (Eustáquio, 58.), N. Saliba, Ahmed (Millar, 58.) – J. David, Larin (Oluwaseyi, 58.). Szövetségi kapitány: Jesse Marsch

Gólszerző: R. Vargas (46.), Manzambi (57.), ill. P. David (76.)

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Kanada az első világbajnokságán (1986) sem gólt, sem pontot nem szerzett, a másodikon (2022) megszületett az első (két) gólja, most pedig, a harmadikon – egy kiütéses győzelem és egy döntetlen birtokában – úgy léphetett pályára az utolsó csoportmérkőzésén, hogy ha kirívóan nagy hibákat nem követ el, továbbjut. A küldetést, ha minimális különbségű vereséggel is, de sikerült teljesítenie.

A fejlődés kétségbevonhatatlan, szerda este például adva volt a lehetőség arra is, hogy az első hét vb-meccse mindegyikén gólt kapó kanadai válogatott lehozzon egymás után kettőt nullára. Az első félidő után még érintetlen volt a háló, bár a svájciak gyorsan helyzetbe kerültek: a 11. percben Breel Embolo 12 méterről ziccerben lőhetett, Maxime Crépeau nagyot védett, a kipattanóra Johan Manzambi érkezett, de akkor meg Derek Cornelius blokkolt. Az első 45 perc enyhe svájci mezőnyfölénnyel telt, de a kapura lövések tekintetében nyílt volt a verseny; kanadai részről talán Cyle Larin közeli löketében volt a legnagyobb veszély, de Gregor Kobel könnyedén leért a bal alsó sarok felé tartó labdára.

A szünet után csupán 40 másodperc telt el, amikor Svájc vezetést szerzett: Johan Manzambi jobb oldali beadása után az őrizetlenül hagyott Ruben Vargas 10 méterről a jobb alsó sarokba bombázott (1–0).

Ruben Vargas ezzel a lövéssel szerezte meg a vezetést Svájcnak (Fotó: Getty Images)

Gyorsan jött a második svájci gól is: az elsőnél is bizonytalankodó kanadai védelem megint asszisztált, Embolo pedig, ha már eljutott hozzá a labda, önzetlenül jobbra passzolt Manzambihoz, aki 10 méterről a kapu közepébe lőtt (2–0).

A kétgólos előny birtokában a svájciak kedvező helyzetbe kerültek, lejjebb csavarták a fordulatszámot, és a cserékkel frissítő kanadaiak szép lassan átvették az irányítást. Sőt! Gyönyörű jobb oldali támadás végén Promise David bravúros lövéssel szépített – a Belgiumban légióskodó támadónak az volt az első labdaérintése a becserélése után (2–1).

Promise David a szépítő gólt rúgja (Fotó: Getty Images)

A kanadaiak harcoltak a csoportelsőséget jelentő egyenlítő gólért, több szögletet rúgtak, adódott kisebb gólhelyzetük is – a 93. percben például Promise David fejesét, a 96.-ban Alistair Johnston bólintását kellett Kobelnek védenie –, de az eredmény már nem változott: Svájc 2–1-re győzött, és sorozatban a negyedik világbajnokságán is továbbjutott a csoportkörből.

De ott lesz a legjobb 32 között Kanada is – négy pontjához, a Katar elleni 6–0-nak köszönhetően, kiváló gólkülönbség társult, amellyel a szerdán a katariakat 3–1-re legyőző, így szintén négy ponttal záró Bosznia-Hercegovina válogatottja nem tudott versenyezni. Igaz, a legjobb nyolc harmadik közé Dzekóék odaérhetnek.