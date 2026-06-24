Nemzeti Sportrádió

Svájc nyerte a B-csoportot, de Kanadának is összejött a történelmi továbbjutás

2026.06.24. 23:00
Boldog svájciak a lefújás után (Fotó: Getty Images)
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Svájc 2–1-re legyőzte Kanadát a labdarúgó-világbajnokság szerdai játéknapján Vancouverben, és a három pont révén a B-csoport első helyezettjeként bejutott a legjobb 32 közé. A társházigazda kanadaiak is továbbjutottak, ők végeztek a csoport második helyén.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
B-CSOPORT
SVÁJC–KANADA 2–1 (0–0)
Vancouver, BC Place Vancouver, 52 497 néző. Vezette: Ramon Abatti (brazil)
SVÁJC: Kobel – Jaquez (Widmer, 74.), Elvedi, Akanji, R. Rodríguez – Freuler, Xhaka – Manzambi (Fassnacht, 85.), Sow (Aebischer, 74.), R. Vargas (Ndoye, 80.) – Embolo (Itten, 85.). Szövetségi kapitány: Murat Yakin
KANADA: Crépeau – A. Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea (Shaffelburg, 83.) – Buchanan (P. David, 74.), Choiniere (Eustáquio, 58.), N. Saliba, Ahmed (Millar, 58.) – J. David, Larin (Oluwaseyi, 58.). Szövetségi kapitány: Jesse Marsch
Gólszerző: R. Vargas (46.), Manzambi (57.), ill. P. David (76.)

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Kanada az első világbajnokságán (1986) sem gólt, sem pontot nem szerzett, a másodikon (2022) megszületett az első (két) gólja, most pedig, a harmadikon – egy kiütéses győzelem és egy döntetlen birtokában – úgy léphetett pályára az utolsó csoportmérkőzésén, hogy ha kirívóan nagy hibákat nem követ el, továbbjut. A küldetést, ha minimális különbségű vereséggel is, de sikerült teljesítenie.

A fejlődés kétségbevonhatatlan, szerda este például adva volt a lehetőség arra is, hogy az első hét vb-meccse mindegyikén gólt kapó kanadai válogatott lehozzon egymás után kettőt nullára. Az első félidő után még érintetlen volt a háló, bár a svájciak gyorsan helyzetbe kerültek: a 11. percben Breel Embolo 12 méterről ziccerben lőhetett, Maxime Crépeau nagyot védett, a kipattanóra Johan Manzambi érkezett, de akkor meg Derek Cornelius blokkolt. Az első 45 perc enyhe svájci mezőnyfölénnyel telt, de a kapura lövések tekintetében nyílt volt a verseny; kanadai részről talán Cyle Larin közeli löketében volt a legnagyobb veszély, de Gregor Kobel könnyedén leért a bal alsó sarok felé tartó labdára.

A szünet után csupán 40 másodperc telt el, amikor Svájc vezetést szerzett: Johan Manzambi jobb oldali beadása után az őrizetlenül hagyott Ruben Vargas 10 méterről a jobb alsó sarokba bombázott (1–0).

Ruben Vargas ezzel a lövéssel szerezte meg a vezetést Svájcnak (Fotó: Getty Images)

Gyorsan jött a második svájci gól is: az elsőnél is bizonytalankodó kanadai védelem megint asszisztált, Embolo pedig, ha már eljutott hozzá a labda, önzetlenül jobbra passzolt Manzambihoz, aki 10 méterről a kapu közepébe lőtt (2–0).

A kétgólos előny birtokában a svájciak kedvező helyzetbe kerültek, lejjebb csavarták a fordulatszámot, és a cserékkel frissítő kanadaiak szép lassan átvették az irányítást. Sőt! Gyönyörű jobb oldali támadás végén Promise David bravúros lövéssel szépített – a Belgiumban légióskodó támadónak az volt az első labdaérintése a becserélése után (2–1).

Promise David a szépítő gólt rúgja (Fotó: Getty Images)

A kanadaiak harcoltak a csoportelsőséget jelentő egyenlítő gólért, több szögletet rúgtak, adódott kisebb gólhelyzetük is – a 93. percben például Promise David fejesét, a 96.-ban Alistair Johnston bólintását kellett Kobelnek védenie –, de az eredmény már nem változott: Svájc 2–1-re győzött, és sorozatban a negyedik világbajnokságán is továbbjutott a csoportkörből.

De ott lesz a legjobb 32 között Kanada is – négy pontjához, a Katar elleni 6–0-nak köszönhetően, kiváló gólkülönbség társult, amellyel a szerdán a katariakat 3–1-re legyőző, így szintén négy ponttal záró Bosznia-Hercegovina válogatottja nem tudott versenyezni. Igaz, a legjobb nyolc harmadik közé Dzekóék odaérhetnek.

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A B-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE       
1. Svájc

3

2

1

7–3

+4 

7   

2. Kanada

3

1

1

1

8–3

+5 

4   

3. Bosznia-Hercegovina

3

1

1

1

5–6

–1

4  

4. Katar

3

1

2

2–10

–8 

1   

A SVÁJCI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 21 Marvin Keller (Young Boys), 1 Gregor Kobel (Borussia Dortmund – Németország), 12 Yvon Mvogo (Lorient – Franciaország)
Védők: 5 Manuel Akanji (Internazionale – Olaszország), 24 Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt – Németország), 18 Eray Cömert (Valencia – Spanyolország), 4 Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach – Németország), 25 Luca Jaquez (VfB Stuttgart – Németország), 2 Miro Muheim (Hamburger SV – Németország), 13 Ricardo Rodriguez (Real Betis – Spanyolország), 3 Silvan Widmer (Mainz – Németország)
Középpályások: 20 Michel Aebischer (Pisa – Olaszország), 8 Remo Freuler (Bologna – Olaszország), 14 Ardon Jashari (AC Milan – Olaszország), 22 Fabian Rieder (Augsburg – Németország), 15 Djibril Sow (Sevilla – Spanyolország), 10 Granit Xhaka (Sunderland – Anglia), 6 Denis Zakaria (AS Monaco – Franciaország)
Támadók: 23 Zeki Amdouni (Burnley – Anglia), 7 Breel Embolo (Stade Rennais – Franciaország), 16 Christian Fassnacht (Young Boys), 26 Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf – Németország), 9 Johan Manzambi (Freiburg – Németország), 11 Dan Ndoye (Nottingham Forest – Anglia), 19 Noah Okafor (Leeds United – Anglia), 17 Ruben Vargas (Sevilla – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Murat Yakin

A KANADAI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 16 Maxime Crépeau (Orlando City – Egyesült Államok), 18 Owen Goodman (Barnsley – Anglia), 1 Dayne St. Clair (Inter Miami – Egyesült Államok)
Védők: 15 Moise Bombito (Nice – Franciaország), 13 Derek Cornelius (Rangers FC – Skócia), 19 Alphonso Davies (Bayern München – Németország), 4 Luc de Fougerolles (Dender EH – Belgium), 2 Alistair Johnston (Celtic FC – Skócia), 3 Alfie Jones (Middlesbrough – Anglia), 22 Richie Laryea (Toronto FC), 23 Niko Sigur (Hajduk Split – Horvátország), 5 Joel Waterman (Chicago Fire – Egyesült Államok)
Középpályások: 20 Ali Ahmed (Norwich City – Anglia), 17 Tajon Buchanan (Villarreal – Spanyolország), 6 Mathieu Choiniere (Los Angeles FC – Egyesült Államok), 7 Stephen Eustáquio (Los Angeles FC – Egyesült Államok), 8 Ismaël Koné (Sassuolo – Olaszország), 11 Liam Millar (Hull City – Anglia), 21 Jonathan Osorio (Toronto FC), 25 Nathan-Dylan Saliba (RSC Anderlecht – Belgium), 14 Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC – Egyesült Államok)
Támadók: 10 Jonathan David (Juventus – Olaszország), 24 Promise David (Royale Union Saint-Gilloise – Belgium), 9 Cyle Larin (Southampton – Anglia), 26 Jayden Nelson (Austin FC – Egyesült Államok), 12 Tani Oluwaseyi (Villarreal – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Jesse Marsch (amerikai)

 

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