Vb 2026: Negyedszer csaphat össze Erling Haaland és Kylian Mbappé

Az eddigi legnehezebb mérkőzés vár Franciaországra a világbajnokságon. Az előző két tornán döntőig menetelő csapat az első körben 3–1-re nyert Szenegál ellen, majd könnyedén, 3–0-ra győzte le Irakot. Magyar idő szerint péntek este azonban a szintén hibátlan norvég válogatottal játszik, a tét a csoportelsőség. A jobb gólkülönbség miatt a döntetlen a franciáknak kedvez, de remélhetőleg nem ikszre játszanak. Mindenesetre a két csapat játékerejét tekintve joggal reménykedhetünk abban, hogy ez lesz a csoportkör egyik legjobb mérkőzése. Előzetesen az Anglia–Horvátország rangadó mellett a többség ezt a találkozót várta a legjobban, és remélhetőleg nem okoz csalódást a két együttes.

A hírek szerint a franciáknál több futballista, köztük Jules Koundé és Adrien Rabiot is pihenhet, Kylian Mbappé viszont vélhetően ott lesz a kezdőben. A Real Madrid csatára duplázott az első két mérkőzésen, ugyanúgy, ahogy Erling Haaland a norvégoknál. Vagyis mindketten négy góllal várják az összecsapást, és egyelőre hozzák azt, amit várnak tőlük. Nem csoda, ha sokan leginkább kettejük különcsatája miatt várják a találkozót. Éppen ezért csak reménykedhetünk abban, hogy mindketten játszanak. A norvég lapok szerint ugyanis az is elképzelhető, hogy a Manchester City támadóját elővigyázatosságból pihentetik a norvégok. Mindenesetre a Transfermarkt statisztikája szerint ezt megelőzően háromszor játszottak egymás ellen, mindhárom alkalommal a Bajnokok Ligájában. Hat éve, 2020-ban a PSG–Dortmund nyolcaddöntőben Haaland duplázott a 2–1-re megnyert hazai mérkőzésen, Párizsban (2–0 a PSG-nek) viszont egyikük sem volt eredményes. Frissebb a tavaly novemberi élmény, amikor az alapszakaszban csapott össze a Real Madrid és a Manchester City. Haaland duplája nem volt elég, a spanyolok 3–2-re nyertek, Mbappé egy góllal vette ki a részét a sikerből. Vagyis az eredményeket tekintve a francia, a gólok számában a norvég csatár áll jobban az egymás elleni találkozókon.

Érdekesség, hogy a francia válogatott 2010 óta nem nyerte meg a harmadik csoportmérkőzését a világbajnokságon. A 2010-es tornán Dél-Afrikától kapott ki 2–1-re, 2014-ben Ecuadorral, 2018-ban Dániával játszott gól nélküli döntetlent, négy éve pedig Tunézia verte meg 1–0-ra. Márpedig a norvégok elleni összecsapás ezeknél papíron nehezebbnek ígérkezik. Főleg úgy, hogy viharos időt jósolnak, és Didier Deschamps szövetségi kapitány sem lehet ott a csapattal. Mint ismert, az 57 éves szakvezető a szövetség engedélyével hazautazott édesanyja temetésére, Guy Stephan helyettesíti őt a kispadon.

Pape Thiaw: Még nem haltunk meg

Külön torna a világbajnokság kieséses szakasza, s a szenegáli válogatottat irányító Pape Thiaw szeretne a részese lenni.

Pape Thiaw (Fotó: Getty Images)

Először csap össze egymással a szenegáli és az iraki válogatott – és óriási a tét. Mindkét csapat szerzett pont nélkül áll a harmadik forduló előtt, döntetlen esetén együtt esnek ki, a három pont megszerzése továbbjutást érhet a csoportból a kieséses szakaszban már biztosan részt vevő Franciaország és Norvégia mögött. Az eddig látottak alapján az afrikaiak az esélyesek, Szenegálnak ez a negyedik világbajnoksága, de az első, amelyet két vereséggel kezdett.

„Hogy elbuktunk-e? Nem haltunk még meg! Nincs más feladatunk, mint megszerezni a három pontot Irak ellen, utána pedig reménykedhetünk, hogy ennyi elég lesz a továbbjutáshoz. A kieséses szakasz voltaképpen külön torna, nagyon szeretnénk a részesei lenni" – idézte Pape Thiaw szenegáli szövetségi kapitány szavait a supersport.com oldal.

Az iraki válogatott másodszor szerepel vb-n, az elsőn (1986) három vereséggel esett ki a csoportkörben – erre az idén is megvan az esély.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

I-CSOPORT

21.00: Norvégia–Franciaország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

21.00: Szenegál–Irak (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Június 16., kedd, 21.00

New York, New York/New Jersey Stadion Franciaország–Szenegál 3–1 Június 17., szerda, 0.00

Boston, Boston Stadion Irak–Norvégia 1–4 Június 22., hétfő, 23.00

Philadelphia, Philadelphia Stadion Franciaország–Irak 3–0 Június 23., kedd, 2.00

New York, New York/New Jersey Stadion Norvégia–Szenegál 3–2 Június 26., péntek, 21.00

Boston, Boston Stadion Norvégia–Franciaország X–X Június 26., péntek, 21.00

Toronto, Toronto Stadion Szenegál–Irak X–X I-CSOPORT