Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Negyedszer csaphat össze Erling Haaland és Kylian Mbappé

2026.06.26. 13:51
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Erling Haaland és Kylian Mbappé négy-négy gólnál jár a tornán (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 csoportkör Franciaország Norvégia Irak Szenegál beharangozó
Nehéz összecsapás vár a Didier Deschamps szövetségi kapitányt nélkülözni kénytelen franciákra, akik 2006-ban nyerték meg legutóbb a harmadik csoportmérkőzésüket.

Az eddigi legnehezebb mérkőzés vár Franciaországra a világbajnokságon. Az előző két tornán döntőig menetelő csapat az első körben 3–1-re nyert Szenegál ellen, majd könnyedén, 3–0-ra győzte le Irakot. Magyar idő szerint péntek este azonban a szintén hibátlan norvég válogatottal játszik, a tét a csoportelsőség. A jobb gólkülönbség miatt a döntetlen a franciáknak kedvez, de remélhetőleg nem ikszre játszanak. Mindenesetre a két csapat játékerejét tekintve joggal reménykedhetünk abban, hogy ez lesz a csoportkör egyik legjobb mérkőzése. Előzetesen az Anglia–Horvátország rangadó mellett a többség ezt a találkozót várta a legjobban, és remélhetőleg nem okoz csalódást a két együttes.

A hírek szerint a franciáknál több futballista, köztük Jules Koundé és Adrien Rabiot is pihenhet, Kylian Mbappé viszont vélhetően ott lesz a kezdőben. A Real Madrid csatára duplázott az első két mérkőzésen, ugyanúgy, ahogy Erling Haaland a norvégoknál. Vagyis mindketten négy góllal várják az összecsapást, és egyelőre hozzák azt, amit várnak tőlük. Nem csoda, ha sokan leginkább kettejük különcsatája miatt várják a találkozót. Éppen ezért csak reménykedhetünk abban, hogy mindketten játszanak. A norvég lapok szerint ugyanis az is elképzelhető, hogy a Manchester City támadóját elővigyázatosságból pihentetik a norvégok. Mindenesetre a Transfermarkt statisztikája szerint ezt megelőzően háromszor játszottak egymás ellen, mindhárom alkalommal a Bajnokok Ligájában. Hat éve, 2020-ban a PSG–Dortmund nyolcaddöntőben Haaland duplázott a 2–1-re megnyert hazai mérkőzésen, Párizsban (2–0 a PSG-nek) viszont egyikük sem volt eredményes. Frissebb a tavaly novemberi élmény, amikor az alapszakaszban csapott össze a Real Madrid és a Manchester City. Haaland duplája nem volt elég, a spanyolok 3–2-re nyertek, Mbappé egy góllal vette ki a részét a sikerből. Vagyis az eredményeket tekintve a francia, a gólok számában a norvég csatár áll jobban az egymás elleni találkozókon.

Érdekesség, hogy a francia válogatott 2010 óta nem nyerte meg a harmadik csoportmérkőzését a világbajnokságon. A 2010-es tornán Dél-Afrikától kapott ki 2–1-re, 2014-ben Ecuadorral, 2018-ban Dániával játszott gól nélküli döntetlent, négy éve pedig Tunézia verte meg 1–0-ra. Márpedig a norvégok elleni összecsapás ezeknél papíron nehezebbnek ígérkezik. Főleg úgy, hogy viharos időt jósolnak, és Didier Deschamps szövetségi kapitány sem lehet ott a csapattal. Mint ismert, az 57 éves szakvezető a szövetség engedélyével hazautazott édesanyja temetésére, Guy Stephan helyettesíti őt a kispadon.

Pape Thiaw: Még nem haltunk meg

Külön torna a világbajnokság kieséses szakasza, s a szenegáli válogatottat irányító Pape Thiaw szeretne a részese lenni.

France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026
Pape Thiaw (Fotó: Getty Images)

Először csap össze egymással a szenegáli és az iraki válogatott – és óriási a tét. Mindkét csapat szerzett pont nélkül áll a harmadik forduló előtt, döntetlen esetén együtt esnek ki, a három pont megszerzése továbbjutást érhet a csoportból a kieséses szakaszban már biztosan részt vevő Franciaország és Norvégia mögött. Az eddig látottak alapján az afrikaiak az esélyesek, Szenegálnak ez a negyedik világbajnoksága, de az első, amelyet két vereséggel kezdett.

„Hogy elbuktunk-e? Nem haltunk még meg! Nincs más feladatunk, mint megszerezni a három pontot Irak ellen, utána pedig reménykedhetünk, hogy ennyi elég lesz a továbbjutáshoz. A kieséses szakasz voltaképpen külön torna, nagyon szeretnénk a részesei lenni" – idézte Pape Thiaw szenegáli szövetségi kapitány szavait a supersport.com oldal.

Az iraki válogatott másodszor szerepel vb-n, az elsőn (1986) három vereséggel esett ki a csoportkörben – erre az idén is megvan az esély.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
I-CSOPORT
21.00: Norvégia–Franciaország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
21.00: Szenegál–Irak (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Június 16., kedd, 21.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Franciaország–Szenegál3–1
Június 17., szerda, 0.00
Boston, Boston Stadion		Irak–Norvégia1–4
Június 22., hétfő, 23.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Franciaország–Irak3–0
Június 23., kedd, 2.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Norvégia–Szenegál3–2
Június 26., péntek, 21.00
Boston, Boston Stadion		Norvégia–FranciaországX–X
Június 26., péntek, 21.00
Toronto, Toronto Stadion		Szenegál–IrakX–X
I-CSOPORT
I  CSOPORTMGyDVL–KGk P   
1. Franciaország226–1+5 6   
2. Norvégia227–3+4 6   
3. Szenegál223–6–3 0   
4. Irak221–7–6 0   

 

 

foci vb 2026 csoportkör Franciaország Norvégia Irak Szenegál beharangozó
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