Vb 2026: Negyedszer csaphat össze Erling Haaland és Kylian Mbappé

Az eddigi legnehezebb mérkőzés vár Franciaországra a világbajnokságon. Az előző két tornán döntőig menetelő csapat az első körben 3–1-re nyert Szenegál ellen, majd könnyedén, 3–0-ra győzte le Irakot. Magyar idő szerint péntek este azonban a szintén hibátlan norvég válogatottal játszik, a tét a csoportelsőség. A jobb gólkülönbség miatt a döntetlen a franciáknak kedvez, de remélhetőleg nem ikszre játszanak. Mindenesetre a két csapat játékerejét tekintve joggal reménykedhetünk abban, hogy ez lesz a csoportkör egyik legjobb mérkőzése. Előzetesen az Anglia–Horvátország rangadó mellett a többség ezt a találkozót várta a legjobban, és remélhetőleg nem okoz csalódást a két együttes.
A hírek szerint a franciáknál több futballista, köztük Jules Koundé és Adrien Rabiot is pihenhet, Kylian Mbappé viszont vélhetően ott lesz a kezdőben. A Real Madrid csatára duplázott az első két mérkőzésen, ugyanúgy, ahogy Erling Haaland a norvégoknál. Vagyis mindketten négy góllal várják az összecsapást, és egyelőre hozzák azt, amit várnak tőlük. Nem csoda, ha sokan leginkább kettejük különcsatája miatt várják a találkozót. Éppen ezért csak reménykedhetünk abban, hogy mindketten játszanak. A norvég lapok szerint ugyanis az is elképzelhető, hogy a Manchester City támadóját elővigyázatosságból pihentetik a norvégok. Mindenesetre a Transfermarkt statisztikája szerint ezt megelőzően háromszor játszottak egymás ellen, mindhárom alkalommal a Bajnokok Ligájában. Hat éve, 2020-ban a PSG–Dortmund nyolcaddöntőben Haaland duplázott a 2–1-re megnyert hazai mérkőzésen, Párizsban (2–0 a PSG-nek) viszont egyikük sem volt eredményes. Frissebb a tavaly novemberi élmény, amikor az alapszakaszban csapott össze a Real Madrid és a Manchester City. Haaland duplája nem volt elég, a spanyolok 3–2-re nyertek, Mbappé egy góllal vette ki a részét a sikerből. Vagyis az eredményeket tekintve a francia, a gólok számában a norvég csatár áll jobban az egymás elleni találkozókon.
Érdekesség, hogy a francia válogatott 2010 óta nem nyerte meg a harmadik csoportmérkőzését a világbajnokságon. A 2010-es tornán Dél-Afrikától kapott ki 2–1-re, 2014-ben Ecuadorral, 2018-ban Dániával játszott gól nélküli döntetlent, négy éve pedig Tunézia verte meg 1–0-ra. Márpedig a norvégok elleni összecsapás ezeknél papíron nehezebbnek ígérkezik. Főleg úgy, hogy viharos időt jósolnak, és Didier Deschamps szövetségi kapitány sem lehet ott a csapattal. Mint ismert, az 57 éves szakvezető a szövetség engedélyével hazautazott édesanyja temetésére, Guy Stephan helyettesíti őt a kispadon.
Pape Thiaw: Még nem haltunk meg
Külön torna a világbajnokság kieséses szakasza, s a szenegáli válogatottat irányító Pape Thiaw szeretne a részese lenni.
Először csap össze egymással a szenegáli és az iraki válogatott – és óriási a tét. Mindkét csapat szerzett pont nélkül áll a harmadik forduló előtt, döntetlen esetén együtt esnek ki, a három pont megszerzése továbbjutást érhet a csoportból a kieséses szakaszban már biztosan részt vevő Franciaország és Norvégia mögött. Az eddig látottak alapján az afrikaiak az esélyesek, Szenegálnak ez a negyedik világbajnoksága, de az első, amelyet két vereséggel kezdett.
„Hogy elbuktunk-e? Nem haltunk még meg! Nincs más feladatunk, mint megszerezni a három pontot Irak ellen, utána pedig reménykedhetünk, hogy ennyi elég lesz a továbbjutáshoz. A kieséses szakasz voltaképpen külön torna, nagyon szeretnénk a részesei lenni" – idézte Pape Thiaw szenegáli szövetségi kapitány szavait a supersport.com oldal.
Az iraki válogatott másodszor szerepel vb-n, az elsőn (1986) három vereséggel esett ki a csoportkörben – erre az idén is megvan az esély.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
I-CSOPORT
21.00: Norvégia–Franciaország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
21.00: Szenegál–Irak (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
|Június 16., kedd, 21.00
New York, New York/New Jersey Stadion
|Franciaország–Szenegál
|3–1
|Június 17., szerda, 0.00
Boston, Boston Stadion
|Irak–Norvégia
|1–4
|Június 22., hétfő, 23.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion
|Franciaország–Irak
|3–0
|Június 23., kedd, 2.00
New York, New York/New Jersey Stadion
|Norvégia–Szenegál
|3–2
|Június 26., péntek, 21.00
Boston, Boston Stadion
|Norvégia–Franciaország
|X–X
|Június 26., péntek, 21.00
Toronto, Toronto Stadion
|Szenegál–Irak
|X–X
|I CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Franciaország
|2
|2
|–
|–
|6–1
|+5
|6
|2. Norvégia
|2
|2
|–
|–
|7–3
|+4
|6
|3. Szenegál
|2
|–
|–
|2
|3–6
|–3
|0
|4. Irak
|2
|–
|–
|2
|1–7
|–6
|0