Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: megsérült Raphinha combja

2026.06.20. 09:16
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Raphinha tavasszal is sérüléssel bajlódott (Fotó: Getty Images)
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Raphinha foci vb 2026 brazil labdarúgó-válogatott
Raphael Dias Belloli, a brazil labdarúgó-válogatott rutinos alapembere combizomsérülést szenvedett csapata pénteki csoportmérkőzésén az észak-amerikai térségben zajló világbajnokságon.

A brazil szövetség (CBF) a Haiti ellen 3–0-ra megnyert mérkőzés után azt közölte, hogy Raphinha gyógykezelését azonnal megkezdték, majd a sérülés súlyosságának pontosabb megállapítása érdekében vasárnap újra megvizsgálják.

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Raphingha megsérült, Matheus Cunha egy félidő alatt duplázott, Haiti a vb első kiesője.

Raphinha kezdőként lépett pályára pénteken, és az első félidőben be is talált az ellenfél kapujába, les miatt azonban nem született érvényes találat. A 40. percben aztán kétgólos vezetésnél a Barcelona 29 éves légiósát lecserélték, helyére a brazil keret legfiatalabb játékosa, a 19 éves Rayan Vitor Simplício állt be.

Carlo Ancelotti szövetségi kapitány a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón azt mondta, egyelőre nem tudják pontosan, mi történt Raphinha combizmával, illetve mennyire súlyos a sérülése. A támadóalakzat másik kulcsembere, a Haiti ellen gólt is szerző Vinícius Júnior a társa kieséséről úgy fogalmazott: sérültnek lenni mindig plusz kihívás, különösen igaz ez most Raphinha esetében, aki a legutóbbi klubszezonban is sokszor hiányzott kényszerűségből. A Real Madrid futballistája hozzátette: reméli, társának nincs komolyabb baja, és bevethető lesz a vb hátralévő részében, mert fontos része a csapatuknak.

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A brazilok szövetségi kapitánya, Carlo Ancelotti szerint csapata az első félidőben különösen jól játszott, de a másodikkal sem volt elégedettlen.

A brazilok a C-csoportban szerepelnek a vb-n, amelyen a Marokkó elleni 1–1-es döntetlennel mutatkoztak be – Raphinha visszafogott teljesítményt nyújtott, kedden pedig társaitól külön edzett –, mielőtt Haitit legyőzték. Így jobb gólkülönbségükkel most az élen állnak négyesükben a szintén négypontos Marokkót megelőzve. A dél-amerikaiak a csoportkör utolsó fordulójában Skóciával mérkőznek meg csütörtökön.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
C-CSOPORT
Brazília–Haiti 3–0 (3–0)
Philadelphia, Lincoln Financial Field. 68 324 néző. Vezette: Alejandro Hernández Hernández (spanyol)
Brazília: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos – Casemiro, Bruno Guimaraes (Ederson, 81.) – Raphinha (Rayan, 40.), Lucas Paquetá (Martinelli, 64.), Vinícius Junior (Danilo Santos, 81.)– Matheus Cunha (Endrick, 64.). Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti.
Haiti: Placide – Arcus (D. Simon, a szünetben), Ade, Duverne, Delcroix, Experience – Casimir (Deedson, 63.), Jean Jacques, Bellegarde (Etienne, 81.), Providence (Joseph, 71.)  – Pierrot (Isidor, a szünetben). Szövetségi kapitány: Sébastien Migné.
Gólszerző: Cunha (23., 36.), Vinícius Júnior (45+3.)

C -CSOPORT

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

P   

1. Brazília

2

1

1

4–1

+3 

4   

2. Marokkó

2

1

1

2–1

+1 

4   

3. Skócia

2

1

1

1–1

3   

4. Haiti

2

2

0–4

–4 

0   

 

Raphinha foci vb 2026 brazil labdarúgó-válogatott
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