Vb 2026: megsérült Raphinha combja

Raphinha kezdőként lépett pályára pénteken, és az első félidőben be is talált az ellenfél kapujába, les miatt azonban nem született érvényes találat. A 40. percben aztán kétgólos vezetésnél a Barcelona 29 éves légiósát lecserélték, helyére a brazil keret legfiatalabb játékosa, a 19 éves Rayan Vitor Simplício állt be.

Carlo Ancelotti szövetségi kapitány a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón azt mondta, egyelőre nem tudják pontosan, mi történt Raphinha combizmával, illetve mennyire súlyos a sérülése. A támadóalakzat másik kulcsembere, a Haiti ellen gólt is szerző Vinícius Júnior a társa kieséséről úgy fogalmazott: sérültnek lenni mindig plusz kihívás, különösen igaz ez most Raphinha esetében, aki a legutóbbi klubszezonban is sokszor hiányzott kényszerűségből. A Real Madrid futballistája hozzátette: reméli, társának nincs komolyabb baja, és bevethető lesz a vb hátralévő részében, mert fontos része a csapatuknak.