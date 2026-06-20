Vb 2026: megsérült Raphinha combja

A brazil szövetség (CBF) a Haiti ellen 3–0-ra megnyert mérkőzés után azt közölte, hogy Raphinha gyógykezelését azonnal megkezdték, majd a sérülés súlyosságának pontosabb megállapítása érdekében vasárnap újra megvizsgálják.
Raphinha kezdőként lépett pályára pénteken, és az első félidőben be is talált az ellenfél kapujába, les miatt azonban nem született érvényes találat. A 40. percben aztán kétgólos vezetésnél a Barcelona 29 éves légiósát lecserélték, helyére a brazil keret legfiatalabb játékosa, a 19 éves Rayan Vitor Simplício állt be.
Carlo Ancelotti szövetségi kapitány a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón azt mondta, egyelőre nem tudják pontosan, mi történt Raphinha combizmával, illetve mennyire súlyos a sérülése. A támadóalakzat másik kulcsembere, a Haiti ellen gólt is szerző Vinícius Júnior a társa kieséséről úgy fogalmazott: sérültnek lenni mindig plusz kihívás, különösen igaz ez most Raphinha esetében, aki a legutóbbi klubszezonban is sokszor hiányzott kényszerűségből. A Real Madrid futballistája hozzátette: reméli, társának nincs komolyabb baja, és bevethető lesz a vb hátralévő részében, mert fontos része a csapatuknak.
A brazilok a C-csoportban szerepelnek a vb-n, amelyen a Marokkó elleni 1–1-es döntetlennel mutatkoztak be – Raphinha visszafogott teljesítményt nyújtott, kedden pedig társaitól külön edzett –, mielőtt Haitit legyőzték. Így jobb gólkülönbségükkel most az élen állnak négyesükben a szintén négypontos Marokkót megelőzve. A dél-amerikaiak a csoportkör utolsó fordulójában Skóciával mérkőznek meg csütörtökön.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
C-CSOPORT
Brazília–Haiti 3–0 (3–0)
Philadelphia, Lincoln Financial Field. 68 324 néző. Vezette: Alejandro Hernández Hernández (spanyol)
Brazília: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos – Casemiro, Bruno Guimaraes (Ederson, 81.) – Raphinha (Rayan, 40.), Lucas Paquetá (Martinelli, 64.), Vinícius Junior (Danilo Santos, 81.)– Matheus Cunha (Endrick, 64.). Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti.
Haiti: Placide – Arcus (D. Simon, a szünetben), Ade, Duverne, Delcroix, Experience – Casimir (Deedson, 63.), Jean Jacques, Bellegarde (Etienne, 81.), Providence (Joseph, 71.) – Pierrot (Isidor, a szünetben). Szövetségi kapitány: Sébastien Migné.
Gólszerző: Cunha (23., 36.), Vinícius Júnior (45+3.)
|C -CSOPORT
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Brazília
2
1
1
–
4–1
+3
4
|2. Marokkó
2
1
1
–
2–1
+1
4
|3. Skócia
2
1
–
1
1–1
0
3
|4. Haiti
2
–
–
2
0–4
–4
0