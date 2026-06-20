Vinícius Junior: Itt muszáj a legjobb teljesítményt nyújtani

A braziloknál Matheus Cunha kezdte a gólgyártást, s ő is folytatta, majd az első félidő ráadásában Vinícius Junior állította be a 3–0-s – mint utóbb kiderült – végeredményt.

„Az első félidőben jobbban játszottunk, több volt a minőség a játékunkban, intenzívebbek és pontosabbak voltak a támadásaink. Úgy érzem, hogy ma fejlődtünk az első meccsünkhöz képest de ezt a javulást a következő meccsen is meg kell őriznünk. A szünet után is jól működtek a kombinációink támadásban, és szerintem összeségében nézve jól játszottunk” – idézte Ancelotti gyorsértékelését az O Globo.

A mérkőzés legjobbjának ezen a világbajnokságon már másodszor Vinícius Juniort választották meg, aki gólt és gólpasszt jegyzett a meccsen, ám a találkozó után arról beszélt a CazéTV riporterének, ő azért szeretne valamivel több gólt szerezni a válogatott. A riporter pedig nem volt más, bizonyos Romario, aki 1994-ben éppen az Egyesült Államokban rendezett világbajnokságon ért fel a brazil válogatottal a sportág csúcsára, így aztán, ha valaki, ő igazán tudja, hogy kell a selecaóban gólt szerezni. Mindenesetre Romario először azt kérdezte, vajon ez lehet-e az ő világbajnoksága?

„Őszintén remélem, hogy igen. Azért vagyok itt, hogy a válogatottal valami igazán nagyszerű dolgot hajtsunk végre. Ha jó formában vagyok, akkor szállítani fogom a gólokat és a gólpasszokat, ahogy az ma is történt. Remélem, így folytatom majd és olyan nagy bajnok leszek, mint amilyen te lettél itt Amerikában. Az igazság, hogy sokszor nagyon jól érzem magam a pályán és jól is játszom, de azt hiszem, hogy nem szerzek elég gólt. Ezért aztán rendszerint szomorúan érzem magam, de ez egy világbajnokság, úgyhogy itt muszáj a legjobb teljesítményt nyújtani és közben folyamatosan fejlődni. Még a góllövés terén is” – fogalmazott Vinícius Junior Haiti legyőzése után.

A közép-amerikai ország kapitánya, Sébastien Migné dicsérte a játékosokat.

„Megmutatták, hogy megérdemelten szerepelnek a világbajnokságon. Sajnos Brazília volt az ellenfél, és túl nagy volt a tudáskülönbség a két csapat között.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

C-CSOPORT

Brazília–Haiti 3–0 (3–0)

Philadelphia, Lincoln Financial Field. 68 324 néző. Vezette: Alejandro Hernández Hernández (spanyol)

Brazília: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos – Casemiro, Bruno Guimaraes (Ederson, 81.) – Raphinha (Rayan, 40.), Lucas Paquetá (Martinelli, 64.), Vinícius Junior (Danilo Santos, 81.) – Matheus Cunha (Endrick, 64.). Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti.

Haiti: Placide – Arcus (D. Simon, a szünetben), Ade, Duverne, Delcroix, Experience – Casimir (Deedson, 63.), Jean Jacques, Bellegarde (Etienne, 81.), Providence (Joseph, 71.) – Pierrot (Isidor, a szünetben). Szövetségi kapitány: Sébastien Migné.

Gólszerző: Cunha (23., 36.), Vinícius Júnior (45+3.)