Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: közel tizennégyezer illegális fogadási oldalt zártak be Thaiföldön

2026.06.22. 14:23
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Délkelet-Ázsiában, így Thaiföldön is komolyan veszik az illegális fogadás elleni küzdelmet (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Thaiföld illegális fogadás
A thai hatóságok június 1. és 18. között 13 888 illegális fogadási weboldalt zártak be, amelyek forgalma a Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában zajló labdarúgó-világbajnokság alatt fokozódott.

Közel tizennégyezer illegális fogadási oldalt zártak be az elmúlt három hétben a thaiföldi hatóságok. A miniszterelnöki hivatal hétfői közlése szerint az internetes szerencsejátékhoz köthető honlapok URL-címeinek felderítésén és elemzésén, majd blokkolásán különböző kormányzati szervek a mesterséges intelligencia (MI) bevonásával dolgoznak. A július 19-i döntővel záródó torna végéig kiemelt figyelemmel kísérik az ilyen típusú internetes portálokat.

Thaiföldön kizárólag a Nemzeti Lottón, valamint a versenypályákon lehet legálisan fogadni, egyéb ilyen jellegű tevékenység akár börtönbüntetéssel is sújtható.

 

foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Thaiföld illegális fogadás
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