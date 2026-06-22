Vb 2026: közel tizennégyezer illegális fogadási oldalt zártak be Thaiföldön

A thai hatóságok június 1. és 18. között 13 888 illegális fogadási weboldalt zártak be, amelyek forgalma a Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában zajló labdarúgó-világbajnokság alatt fokozódott.
Közel tizennégyezer illegális fogadási oldalt zártak be az elmúlt három hétben a thaiföldi hatóságok. A miniszterelnöki hivatal hétfői közlése szerint az internetes szerencsejátékhoz köthető honlapok URL-címeinek felderítésén és elemzésén, majd blokkolásán különböző kormányzati szervek a mesterséges intelligencia (MI) bevonásával dolgoznak. A július 19-i döntővel záródó torna végéig kiemelt figyelemmel kísérik az ilyen típusú internetes portálokat.
Thaiföldön kizárólag a Nemzeti Lottón, valamint a versenypályákon lehet legálisan fogadni, egyéb ilyen jellegű tevékenység akár börtönbüntetéssel is sújtható.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik