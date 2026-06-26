Vb 2026: Kanada az első rendező, amely nem otthon játszik

Kanada a csoportkör zárásaként szerdán Vancouverben 2–1-re kikapott Svájctól, így második lett kvartettjében. Ez azt jelenti, hogy el kell költöznie a nyugat-kanadai városból, és a 32 között Los Angelesben (Inglewoodban) találkozik majd Dél-Afrikával vasárnap.

A másik két társrendező, az Egyesült Államok és Mexikó megnyerte csoportját, így maradhat hazájában. Ezt megelőzően a 2002-es vb-n volt egynél több házigazda, akkor Japán és Dél-Korea nem játszott a másik országban.

Jesse Marsch, a kanadaiak szövetségi kapitánya megjegyezte: „Van bizonyos előnye is annak, ha a minket körülvevő zavaró tényezőket és cirkuszt kizárjuk, bármennyire is élveztük a hazai közönséget.”