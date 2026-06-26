Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Kanada az első rendező, amely nem otthon játszik

2026.06.26. 09:46
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Kanada rekordokat dönt (Fotó: Getty)
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foci vb 2026 Kanada Jesse Marsch
Bár a kanadai labdarúgó-válogatott történelmet írt azzal, hogy a világbajnokságon fennállása során először továbbjutott a kieséses szakaszba, abban is első lett, hogy rendezőként országhatárán kívül kell majd pályára lépnie.

Kanada a csoportkör zárásaként szerdán Vancouverben 2–1-re kikapott Svájctól, így második lett kvartettjében. Ez azt jelenti, hogy el kell költöznie a nyugat-kanadai városból, és a 32 között Los Angelesben (Inglewoodban) találkozik majd Dél-Afrikával vasárnap.

A másik két társrendező, az Egyesült Államok és Mexikó megnyerte csoportját, így maradhat hazájában. Ezt megelőzően a 2002-es vb-n volt egynél több házigazda, akkor Japán és Dél-Korea nem játszott a másik országban.

Jesse Marsch, a kanadaiak szövetségi kapitánya megjegyezte: „Van bizonyos előnye is annak, ha a minket körülvevő zavaró tényezőket és cirkuszt kizárjuk, bármennyire is élveztük a hazai közönséget.”

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Ezt azt követően üzente Tony Popovic, hogy a Socceroos a Paraguay elleni gól nélküli döntetlenével kiharcolta a csoportkörből való továbbjutást a világbajnokságon.

Felejthető és gól nélküli meccsen jutott tovább Ausztrália és jó eséllyel Paraguay is

A D-csoport második helyéről döntő összecsapással nehéz lesz új rajongókat toborozni.

 

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