Az ausztrálok kapitánya a szurkolóknak: Keljenek fel korán, és szurkoljanak nekünk!
Az ausztrálok számára a továbbjutás a hajrában veszélybe kerülhetett volna, amikor Paraguay támadója, Maurício kapura lőtt, ám Patrick Beach magabiztos védéssel megőrizte csapata kapuját a góltól.
„Hihetetlen. Rendkívül büszke vagyok mindenkire, a játékosokra és a stáb tagjaira is. Nagyszerű, fiatal csapatunk van” – értékelt a mérkőzés után Tony Popovic szövetségi kapitány.
A szakember szerint együttese megérdemelten harcolta ki a továbbjutást: „Nagyon jól futballoztunk, remek teljesítményt nyújtottunk. Ezek a fiúk folyamatosan fejlődnek, egyre fittebbek és erősebbek. Most nyolc napunk lesz regenerálódni, hogy mindenki egészségesen és készen várja a következő kihívást.”
Popovic elárulta, hogy csak a második félidő ráadásának végén kezdett igazán aggódni: „A legvégén, annál a lövésnél néztem először az órára, és arra gondoltam: fújja már le a bíró!”
Ausztrália a legjobb 32 között a Belgium, Irán, Egyiptom, Új-Zéland alkotta G-csoport második helyezettjével találkozik. A mérkőzést ausztrál idő szerint július 4-én hajnali 4 órakor rendezik, ezért a kapitány külön kéréssel fordult a szurkolókhoz: „Kérem, keljenek fel korán, és szurkoljanak nekünk!” – üzente Tony Popovic.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
D-CSOPORT
PARAGUAY–AUSZTRÁLIA 0–0
San Franisco, Bay Arena Stadion, 68 827 néző. Vezette: Clément Turpin (francia)
PARAGUAY: Gill – J. Cáceres, Velázquez, Alderete (Canale, 84.), G. Gómez, Maidana (Maurício, a szünetben) – D. Gómez (Bobadilla, 90+2.), Cubas, Galarza (J. Alonso, 90+2.) – Ávalos (Arce, 67.), Enciso. Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro (argentin)
AUSZTRÁLIA: Beach – Herrington, H. Souttar, Circati – Behich, O'Neill, Irvine (Okon-Engstler, 84.), Bos – Volpato (Hrustic, 58.), Metcalfe – Irankunda (Yengi, 84.). Szövetségi kapitány: Tony Popovic
|A D-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Egyesült Államok
3
2
–
1
8–4
+4
6
|2. Ausztrália
3
1
1
1
2–2
0
4
|3. Paraguay
3
1
1
1
2–4
–2
4
|4. Törökország
3
1
–
2
3–5
–2
3