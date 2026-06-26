Nemzeti Sportrádió

Az ausztrálok kapitánya a szurkolóknak: Keljenek fel korán, és szurkoljanak nekünk!

R. D. P.R. D. P.
2026.06.26. 08:42
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Tony Popovic kiélvezte a továbbjutást (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Tony Popovic ausztrál labdarúgó-válogatott
Az ausztrál labdarúgó-válogatott 0–0-s döntetlent játszott Paraguayjal a Santa Clarában rendezett mérkőzésen, ezzel a D-csoport második helyén végzett, és története során harmadik alkalommal jutott be a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába.

Az ausztrálok számára a továbbjutás a hajrában veszélybe kerülhetett volna, amikor Paraguay támadója, Maurício kapura lőtt, ám Patrick Beach magabiztos védéssel megőrizte csapata kapuját a góltól.

„Hihetetlen. Rendkívül büszke vagyok mindenkire, a játékosokra és a stáb tagjaira is. Nagyszerű, fiatal csapatunk van”értékelt a mérkőzés után Tony Popovic szövetségi kapitány.

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Felejthető és gól nélküli meccsen jutott tovább Ausztrália és jó eséllyel Paraguay is

A D-csoport második helyéről döntő összecsapással nehéz lesz új rajongókat toborozni.

A szakember szerint együttese megérdemelten harcolta ki a továbbjutást: „Nagyon jól futballoztunk, remek teljesítményt nyújtottunk. Ezek a fiúk folyamatosan fejlődnek, egyre fittebbek és erősebbek. Most nyolc napunk lesz regenerálódni, hogy mindenki egészségesen és készen várja a következő kihívást.”

Popovic elárulta, hogy csak a második félidő ráadásának végén kezdett igazán aggódni: „A legvégén, annál a lövésnél néztem először az órára, és arra gondoltam: fújja már le a bíró!”

Ausztrália a legjobb 32 között a Belgium, Irán, Egyiptom, Új-Zéland alkotta G-csoport második helyezettjével találkozik. A mérkőzést ausztrál idő szerint július 4-én hajnali 4 órakor rendezik, ezért a kapitány külön kéréssel fordult a szurkolókhoz: „Kérem, keljenek fel korán, és szurkoljanak nekünk!” – üzente Tony Popovic.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
D-CSOPORT
PARAGUAY–AUSZTRÁLIA 0–0
San Franisco, Bay Arena Stadion, 68 827 néző.  Vezette: Clément Turpin (francia)
PARAGUAY: Gill – J. Cáceres, Velázquez, Alderete (Canale, 84.), G. Gómez, Maidana (Maurício, a szünetben) – D. Gómez (Bobadilla, 90+2.), Cubas, Galarza (J. Alonso, 90+2.) – Ávalos (Arce, 67.), Enciso. Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro (argentin)
AUSZTRÁLIA: Beach Herrington, H. Souttar, Circati – Behich, O'Neill, Irvine (Okon-Engstler, 84.), Bos – Volpato (Hrustic, 58.), Metcalfe – Irankunda (Yengi, 84.). Szövetségi kapitány: Tony Popovic

A D-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

P   

1. Egyesült Államok

3

2

1

8–4

+4 

6   

2. Ausztrália

3

1

1

1

2–2

4   

3. Paraguay

3

1

1

1

2–4

–2 

4   

4. Törökország

3

1

2

3–5

–2 

3   

 

 

foci vb 2026 Tony Popovic ausztrál labdarúgó-válogatott
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