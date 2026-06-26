Az ausztrálok kapitánya a szurkolóknak: Keljenek fel korán, és szurkoljanak nekünk!

A szakember szerint együttese megérdemelten harcolta ki a továbbjutást: „Nagyon jól futballoztunk, remek teljesítményt nyújtottunk. Ezek a fiúk folyamatosan fejlődnek, egyre fittebbek és erősebbek. Most nyolc napunk lesz regenerálódni, hogy mindenki egészségesen és készen várja a következő kihívást.”

Popovic elárulta, hogy csak a második félidő ráadásának végén kezdett igazán aggódni: „A legvégén, annál a lövésnél néztem először az órára, és arra gondoltam: fújja már le a bíró!”

Ausztrália a legjobb 32 között a Belgium, Irán, Egyiptom, Új-Zéland alkotta G-csoport második helyezettjével találkozik. A mérkőzést ausztrál idő szerint július 4-én hajnali 4 órakor rendezik, ezért a kapitány külön kéréssel fordult a szurkolókhoz: „Kérem, keljenek fel korán, és szurkoljanak nekünk!” – üzente Tony Popovic.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

D-CSOPORT

PARAGUAY–AUSZTRÁLIA 0–0

San Franisco, Bay Arena Stadion, 68 827 néző. Vezette: Clément Turpin (francia)

PARAGUAY: Gill – J. Cáceres, Velázquez, Alderete (Canale, 84.), G. Gómez, Maidana (Maurício, a szünetben) – D. Gómez (Bobadilla, 90+2.), Cubas, Galarza (J. Alonso, 90+2.) – Ávalos (Arce, 67.), Enciso. Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro (argentin)

AUSZTRÁLIA: Beach – Herrington, H. Souttar, Circati – Behich, O'Neill, Irvine (Okon-Engstler, 84.), Bos – Volpato (Hrustic, 58.), Metcalfe – Irankunda (Yengi, 84.). Szövetségi kapitány: Tony Popovic