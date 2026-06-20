Vb 2026: Hollandia–Svédország 4–1

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

F-CSOPORT

HOLLANDIA–SVÉDORSZÁG 4–1 (2–0) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Houston, NRG Stadion. Vezeti: Michael Oliver (angol)

HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch, F. de Jong (Koppmeiners, 59.), Reijnders (Til, 59.) – Malen (Summerville, a szünetben), Brobbey (Depay, 72.), Gakpo. Szövetségi kapitány: Ronald Koeman. A kispadon: Flekken, Roefs (kapusok), Aké, Depay, Geertruida, Hato, J. Kluivert, Koopmeiners, N. Lang, De Roon, Summerville, Til, Weghorst, Wieffer.

SVÉDORSZÁG: Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Karlström (Zeneli 55.) – Bernhardsson (Elanga, 55.), Nygren (Bergvall 55.), Ayari, G. Gudmundsson – Isak, Gyökeres. Szövetségi kapitány: Graham Potter. A kispadon: V. Johansson, Zetterström (kapusok), T. Ali, Bergvall, Ekdal, Elanga, H. Johansson, Nilsson, Sema, E. Smith, Starfelt, Stroud, Svanberg, Svensson, Zeneli.

Gól: Brobbey (5., 17.), Gakpo (47., 54.), ill. Elanga (59.)

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