Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Hollandia–Svédország 4–1

2026.06.20. 18:45
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Brobbey (balra) második gólját szerezte a válogatottban (Fotó: Getty Images)
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Hollandia foci vb 2026 vb 2026 Svédország
Az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság F-csoportjának második fordulójában Hollandia és Svédország találkozik egymással Houstonban. Kövesse a mérkőzést folyamatosan frissülő szöveges közvetítésünk segítségével, szóljon hozzá, mondja el a véleményét!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
F-CSOPORT
HOLLANDIA–SVÉDORSZÁG 4–1 (2–0)  – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Houston, NRG Stadion. Vezeti: Michael Oliver (angol)
HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch, F. de Jong (Koppmeiners, 59.), Reijnders (Til, 59.) – Malen (Summerville, a szünetben), Brobbey (Depay, 72.), Gakpo. Szövetségi kapitány: Ronald Koeman. A kispadon: Flekken, Roefs (kapusok), Aké, Depay, Geertruida, Hato, J. Kluivert, Koopmeiners, N. Lang, De Roon, Summerville, Til, Weghorst, Wieffer.
SVÉDORSZÁG: Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Karlström (Zeneli 55.) – Bernhardsson (Elanga, 55.), Nygren (Bergvall 55.), Ayari, G. Gudmundsson – Isak, Gyökeres. Szövetségi kapitány: Graham Potter. A kispadon: V. Johansson, Zetterström (kapusok), T. Ali, Bergvall, Ekdal, Elanga, H. Johansson, Nilsson, Sema, E. Smith, Starfelt, Stroud, Svanberg, Svensson, Zeneli.
Gól: Brobbey (5., 17.), Gakpo (47., 54.), ill. Elanga (59.)

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