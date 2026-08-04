Negyedszer is Louis van Gaal lehet a holland labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya

„Mindig is segíteni akartam a szövetségnek, ahogyan az Ajaxnál is ezt szerettem volna tenni” – nyilatkozta a 74 éves edző hétfőn a Voetbal International szaklapnak.

Hozzátette, komoly lehetőségeket lát a keretben, hiszen a játékosok 95 százaléka külföldön futballozik, ráadásul a többségük élcsapatban, ezért az Európa- vagy a világbajnoki cím megszerzésére is esélyesnek tartja a válogatottat.

Az előző kapitány, Ronald Koeman a világbajnokság után mondott le, mivel a csapat 1–1-es döntetlen után tizenegyespárbajban alulmaradt Marokkóval szemben, így már a 32 között búcsúzott.

Van Gaal elmondta: megdöbbentette, hogy eddig nem találták meg az ideális utódot, mert olyan edzők, mint Arne Slot, Erik ten Hag és Peter Bosz visszautasították a lehetőséget.

„Még mindig nem találtak senkit, ezért újra felvetődött a nevem. Ezt meglehetősen hihetetlennek tartom. Négy évvel ezelőtt a katari világbajnokságon tizenegyesekkel kiestünk a negyeddöntőben, és az emberek nem tartották elég jónak a futballunkat. Most pedig ugyanazok az emberek engem tartanak az ideális jelöltnek?” – tette fel a költői kérdést az Ajax, az FC Barcelona, a Bayern München és a Manchester United korábbi vezetőedzője.

Hangsúlyozta, eddig nem tárgyalt a szövetséggel, sőt fogalma sincs arról, mit akarnak annak vezetői.

Van Gaal először 2000-től 2001-ig, másodszor 2012-től 2014-ig, harmadszor 2021-től 2022-ig irányította hazája válogatottját. Legjobb eredménye a 2014-es brazíliai világbajnokságon elért harmadik hely volt.

A csapat szeptember 24-én, Németország ellen játssza következő mérkőzését, a Nemzetek Ligájában.