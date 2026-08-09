Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt egy versenyző a nagyatádi triatlonversenyen

M. B.M. B.
2026.08.09. 12:43
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A kép illusztráció (Fotó: FB/eXtremeMan Nagyatád)
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triatlon gyász extrememan
Tragikus fordulatot vett a nagyatádi eXtremeMan elnevezésű triatlonverseny vasárnap – derül ki a szervezők közleményéből, amelyet változtatás nélkül közlünk.

„Az úszás során egy váltóban induló versenyzőnk a parttól, mintegy 100 méterre rosszul lett. A vízi mentőegységek gyors beavatkozását követően a parton tartózkodó orvosok és a kihelyezett mentőegység segítségével azonnal megkezdődött a szakszerű újraélesztés.

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Sajnos a hosszú ideig tartó, összehangolt ellátás ellenére az újraélesztés sikertelenül zárult.

Elhunyt sporttársunk családját a helyszínen tájékoztattuk.

A verseny rendezősége együttérez a család fájdalmával, és megrendülten áll a történtek előtt.”

 

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