Gyász: elhunyt egy versenyző a nagyatádi triatlonversenyen
Tragikus fordulatot vett a nagyatádi eXtremeMan elnevezésű triatlonverseny vasárnap – derül ki a szervezők közleményéből, amelyet változtatás nélkül közlünk.
„Az úszás során egy váltóban induló versenyzőnk a parttól, mintegy 100 méterre rosszul lett. A vízi mentőegységek gyors beavatkozását követően a parton tartózkodó orvosok és a kihelyezett mentőegység segítségével azonnal megkezdődött a szakszerű újraélesztés.
A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
Sajnos a hosszú ideig tartó, összehangolt ellátás ellenére az újraélesztés sikertelenül zárult.
Elhunyt sporttársunk családját a helyszínen tájékoztattuk.
A verseny rendezősége együttérez a család fájdalmával, és megrendülten áll a történtek előtt.”
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