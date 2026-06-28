Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Ancelotti bízik a skótokat legyőző csapatában

2026.06.28. 18:21
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AFPFotó: AFP
Címkék
Brazília foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Rayan Vitor Simplício Rocha Japán Carlo Ancelotti
A brazilok Japán elleni mérkőzése előtti utolsó gyakorlás során ugyanaz a tizenegy játékos szerepelt a várható kezdőcsapatban, mint a Skóciával szemben 3–0-ra megnyert találkozón. Ha az olasz szakvezető kitart elképzelése mellett, először fordulhat elő, hogy irányítása alatt a brazil válogatott kétszer egymás után ugyanabban az összeállításban fut ki a gyepre.

Carlo Ancelotti nem lát okot a változtatásra, legalábbis erre utalt a várható kezdőcsapat összeállítása a brazil válogatott edzésén – írja a Globoesporte. A selecao, amely hétfőn Japánnal találkozik az egyenes kieséses szakaszban, a mérkőzés előtti utolsó edzését a mérkőzés helyszínén, Houstonban tartotta, és az Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos – Bruno Guimaraes, Casemiro, Lucas Paquetá – Rayan, Matheus Cunha, Vinícius Jr. összeállításban gyakorolt a keret másik fele ellen.

A legnagyobb brazil sportportál tájékoztatása szerint a „kanárik” az edzésen az ilyenkor szokásos módon a rögzített játékhelyzeteket gyakorolták, s továbbra sem edz a csapattal Raphinha, aki a Haiti elleni összecsapáson szedett össze combizomsérülést. A Globoesporte megjegyzi: a sérült Barca-sztárt helyettesítő 19 éves Rayan mind védekezésben, mind támadásban remekül játszott a skótokkal vívott meccsen, s amennyiben Ancelotti valóban az edzésen látott csapatot küldi pályára kezdőként, szövetségi kapitányi megbízatása alatt először fordul elő, hogy kétszer egymás után ugyanabban az összeállításban szerepel az arany-zöld mezes gárda.

 

Brazília foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Rayan Vitor Simplício Rocha Japán Carlo Ancelotti
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