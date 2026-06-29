Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: a svédek világklasszisa, Duplantis 3–1-es győzelmet vár a franciák ellen

P. K.P. K.
2026.06.29. 11:13
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Duplantis vasárnap bevette Párizst, és arra számít, hogy hazája válogatottja kiüti a franciákat a labdarúgó-vb-ről (Fotó: AFP)
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foci vb 2026 Armand Duplantis vb 2026 Svédország Franciaország
A hétvégén, a párizsi Gyémánt Liga-verseny alkalmával a svédek világklasszis rúdugróját kérdezték, mire számít a labdarúgó-világbajnokságon a keddi Franciaország–Svédország meccsen.

 

„Be fogunk jutni a következő körbe” – mondta magabiztosan a svédek kétszeres olimpiai bajnok és háromszoros világbajnok rúdugrója, Armand Duplantis, amikor az elmúlt hétvégén Párizsban a svéd labdarúgó-válogatott franciák elleni vb-meccséről kérdezték. 

„Szerintem 3–1-re nyer Svédország Franciaország ellen. Hiszek a csapatban, úgy gondolom, felvettük a ritmust, és hihetetlen jó játékosaink vannak”  – idézi a klasszist a sofoot.com.

Duplantis legalább annyira volt magabiztos a véleményét illetően, mint amilyen magabiztosan ugrott a hétvégén Párizsban, ugyanis vasárnap versenycsúcsot jelentő 6.13 méterrel győzött a francia fővárosban. Ugyanakkor, amikor megkérdezték tőle, nem tart-e a franciák sztárjától, Kylian Mbappétól, nevetve csak ennyit válaszolt: „egy kicsit...”

A Franciaország–Svédország mérkőzést magyar idő szerint kedden 23 órától rendezik meg New Yorkban.

 

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A svéd rúdugrózseni 632-es világcsúcskísérlete nem sikerült.

 

 

 

 

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