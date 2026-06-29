Vb 2026: a svédek világklasszisa, Duplantis 3–1-es győzelmet vár a franciák ellen

„Be fogunk jutni a következő körbe” – mondta magabiztosan a svédek kétszeres olimpiai bajnok és háromszoros világbajnok rúdugrója, Armand Duplantis, amikor az elmúlt hétvégén Párizsban a svéd labdarúgó-válogatott franciák elleni vb-meccséről kérdezték.

„Szerintem 3–1-re nyer Svédország Franciaország ellen. Hiszek a csapatban, úgy gondolom, felvettük a ritmust, és hihetetlen jó játékosaink vannak” – idézi a klasszist a sofoot.com.

Duplantis legalább annyira volt magabiztos a véleményét illetően, mint amilyen magabiztosan ugrott a hétvégén Párizsban, ugyanis vasárnap versenycsúcsot jelentő 6.13 méterrel győzött a francia fővárosban. Ugyanakkor, amikor megkérdezték tőle, nem tart-e a franciák sztárjától, Kylian Mbappétól, nevetve csak ennyit válaszolt: „egy kicsit...”

A Franciaország–Svédország mérkőzést magyar idő szerint kedden 23 órától rendezik meg New Yorkban.