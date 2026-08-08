Birmingham csillagai lehetnek – az atlétikai Eb 10 legnagyobb alakja

Halász Bence (magyar, 29 éves, férfi kalapácsvetés)

Már hat érme van a különböző világeseményekről, úgy érezzük, hogy a következő egy-két szezon az érmek színében is áttörést hozhat neki. Hogy ezt mire alapozzuk? Arra a stabilitásra, amivel 2025 eleje óta szinte kivétel nélkül minden versenyén a 80 méteres vonal fölé repíti a kalapácsot. Azonban vele együtt a mezőny is erősödött, a német Merlin Hummel és az ukrán Mihajlo Kohan szintén képes lehet kedd este az „aranydobásra”, július elején pedig a 37 éves, ötszörös világbajnok Pawel Fajdek is „életjelet” adott magáról (82.09 m). Ha olimpiai ezüstérmesünk stabilitása jó formaidőzítéssel párosul, ő lesz nagy elődje, Pars Krisztián óta (2014) az első magyar atléta, aki felállhat a dobogó felső fokára szabadtéri Eb-n.

Keely Hodgkinson (Fotó: AFP)

Keely Hodgkinson (brit, 24 éves, női 800 méter)

Erős csapattal vágnak neki a britek a hazai kontinensviadalnak, a 100-tól az 1500 méterig szinte kivétel nélkül minden futószámban dobogóra esélyes versenyzőjük van mindkét nemnél. Éppen ezért a kétszámjegyű éremmennyiség sem tűnik ördögtől való gondolatnak, még úgy sem, hogy a nemrég 1 mérföldön világcsúcsot futó Josh Kerr nem indul az Eb-n. Ott lesz viszont Keely Hodgkinson, akinek minden tudására szüksége lesz ahhoz, hogy a svájci Audrey Werróval szemben megvédje címét 800 méteren. A szám olimpiai bajnokának június elején, a stockholmi Gyémánt Liga-viadalon az 1:54.33 perces egyéni csúcs – minden idők 7. leggyorsabb futása – is kevés volt a győzelemhez. Vajon péntek este elbírja a nyomást? Werro mellett a holland Femke Broeders-Bol is szeretne maradandót alkotni új távján.

Armand Duplantis (Fotó: AFP)

Armand Duplantis (svéd, 26 éves, férfi rúdugrás)

Július 18-án a szívünkhöz kaptunk, amikor napjaink legnagyobb atlétasztárja az egyik ugrása után a szőnyegen maradt és ápolást kért a londoni Gyémánt Liga-versenyen. Azóta nem is láthattuk versenyezni, de cikkünk megírásának pillanatáig nem érkezett arról hír, hogy visszalépett volna az Európa-bajnokságtól. Lehet, hogy karrierje 16. világrekordja nem most születik meg a 632 centis magasságon, de a két évvel ezelőtti 610 centis versenycsúcsánál esetleg több kell majd a záró estén. Jó barátja, a görög Emanuil Karalisz ugyanis a télen felzárkózott mögé az örökranglista második helyére 617 centis legjobbjával.

Jaroszlava Mahucsih (Fotó: AFP)

Jaroszlava Mahucsih (ukrán, 24 éves, női magasugrás)

A világbajnok ausztrál Nicola Olyslagers hiányában minden esélye megvan rá, hogy szombat este megnyerje sorozatban harmadik Eb-aranyérmét. Az első kettő idejében még nem ő volt a világcsúcstartó, a rekordot nem sokkal a római Eb-diadala után, 2024-ben Párizsban döntötte meg. A bolgár Sztefka Kosztadinova 1987 óta fennálló 209 centis teljesítményét szárnyalta túl egy centivel. Fiatal kora ellenére már mindent megnyert, amit magasugró megnyerhet, már most tökéletes a pályafutása. Innentől koncentrálhat arra, amit mindig hangsúlyoz, hogy mennyire fontos neki: az oroszokkal évek óta hadban álló hazája, Ukrajna büszkeségéért versenyezhet.

Jimmy Gressier (Fotó: AFP)

Jimmy Gressier (francia, 29 éves, férfi 5000 és 10 000 méter)

A 2025-ös tokiói világbajnokságon egyértelműen ő volt a hosszú távok meglepetésembere. Nem volt rossz éve, hiszen már azelőtt tavasszal a félmaratoni táv Európa-bajnoka lett, majd a japán fővárosban neki kedvező módon ment el az utolsó körig a 10 000 méter, aztán a hajrában mindenkit lesprintelt – köztük az azóta 2 órán belüli maratonistává avanzsáló Yomif Kejelchát –, és megnyerte a versenyt. A vb záró napján 5000-en is jó taktikát választott, aminek bronzérem lett a jutalma. Ugyan 2026-ban még nem láttuk őt 10 000-en, de az 5 kilométeres Európa-csúcsa és a 3000-es francia rekordja alapján úgy gondoljuk, nem lesz probléma a formájával. Az 5000-et hétfőn, a 10 000-et szombaton rendezik meg, úgyhogy ugyanúgy meglesz az esélye a duplázásra, mint a hölgyek között az olasz Nadia Battoclettinek (kedd, péntek).

Larissa Iapichino (Fotó: Getty Images)

Larissa Iapichino (olasz, 24 éves, női távolugrás)

Izgalmas verseny várható a távolugró hölgyek között is a záró estén, a német Malaika Mihambo éppen az előző, római Eb-n nyert legutóbb világeseményt. Az olimpiai és világbajnok Tara Davis-Woodhall amerikai, ezért legnagyobb riválisa az olasz Larissa Iapichino lehet. Ő nyerte meg az elmúlt két évben a Gyémánt Liga-döntőt, tavaly a fedett pályás Európa-bajnokságon pedig az első nagy címét is elhódította. Az idén is jó formában van, ezüstérmes lett a fedett pályás vb-n, majd a szabadtéri szezonban egy centivel megdöntötte az olasz csúcsot. A rekordot az oregoni Gyémánt Ligát megelőző 28 évben nem más tartotta 711 centivel, mint édesanyja, a kétszeres világbajnok Fiona May.

Audrey Werro (Fotó: AFP)

Audrey Werro (svájci, 22 éves, női 800 méter)

Már az elmúlt egy-két nyáron is megcsillogtatta tehetségét, és itt nem csupán az U23-as Európa-bajnoki címére gondolunk, hanem a különböző Gyémánt Liga-meghívásokra. Aztán eljött 2026 júniusa és végképp felért a legnagyobbak szintjére! Három héten belül minden idők harmadik (június 28., Párizs, 1:53.80), negyedik (június 7., Stockholm, 1:53.98) és kilencedik (június 16., Ostrava, 1:54.45) leggyorsabb idejét jegyezte 800 méteren. Ezzel elérte, hogy az addig egyértelmű esélyesnek tűnő Keely Hodgkinsonnak a hazai Eb-jén szinte biztosan 1:54-gyel kezdődő időt kell kipréselnie magából ahhoz, hogy otthon tartsa az aranyérmet.

Molnár Attila (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Molnár Attila (magyar, 24 éves, férfi 400 méter és 4x400 m váltó)

Tavaly Európa-bajnok, idén Európa-csúcstartó lett fedett pályán, és szabadtéren is közelít ahhoz a szinthez, amellyel a kontinensbajnokságon is beszállhat az érmekért folytatott küzdelembe. Hollandiába költözése és a svájci Laurent Meuwly csoportjához való csatlakozása eddig kifizetődőnek tűnik, július 10. óta immár 44.47 másodperccel tartja a magyar rekordot. A nevezési lista szerint az idei harmadik legerősebb idővel érkezik Birminghambe, 38 ellenfele közül csak a brit Matthew Hudson-Smith és a francia Samuel Vessat tudott nála jobbat. Ez azt jelenti, hogy kiemeltként csak a kedd esti elődöntőben kell elkezdenie a versenyzést, a 400 méter döntője másnap lesz. Szintén minimum a döntőre esélyesnek tűnik a 4x400-as férfiváltóval is, ennek a számnak az első körét péntek délelőtt, a fináléját vasárnap este rendezik meg.

Emma Zapletová (Fotó: AFP)

Emma Zapletalová (szlovák, 26 éves, női 400 m gát)

Femke Bol-Broeders a 800 méteres távra váltott, Sydney McLaughlin-Levrone pedig július 12-én adott életet első gyermekének, Savannah Michelle-nek. Kíváncsian vártuk, ki veszi át a hatalmat 400 méteres gátfutásban a két extraklasszistól. Hosszú évek kemény munkája érett be a vb-bronzérmes Emma Zapletalovának, aki 26 éves korára érkezett meg a 2026-os ranglista élére. Rabat, Róma, Oslo és Doha – sorozatban négy Gyémánt Liga-futamot nyert meg, Katarban 52.30 másodpercre javította élete legjobbját, aminél korábban csak öten tudtak gyorsabban körbeérni. Az edzője a holland Bram Peters, akinek csoportjához az idén Mátó Sára is csatlakozott. Talán a női 400 m gát szerdai döntője ígérkezik az egyik legsimábbnak, ha azt vesszük, hogy Zapletalová idei legjobbja 1.62 másodperccel jobb, mint bárki másnak a mezőnyben…

MIltiadisz Tentoglu (Fotó: Getty Images)

Miltiadisz Tentoglu (görög, 28 éves, férfi távolugrás)

Csak remélni tudjuk, hogy kedd este nem veszik el a futószámok árnyékában a férfi távolugrás döntője, mert akkor négy fantasztikus képességű versenyző fordulatos csatájáról maradnánk le! A svájci Simon Ehammer (hátha most végre vállalja a távolugrás-tízpróba duplázást…), a bolgár Bozsidar Szarabojukov és az olasz Mattia Furlani olyan ellenfelei lehetnek Miltiadisz Tentoglunak, akik – ha rossz napja van – simán leszoríthatják őt a dobogóról. Azonban a kétszeres olimpiai bajnok görög zseni már megannyiszor bizonyította, hogy a fontos versenyek embere, ráadásul jó formában is érkezik Birminghambe, hiszen július végén 866 centis országos csúcsbeállítással nyerte meg a görög bajnokságot, ahogyan a monacói Gyémánt Liga-fordulóban szintén 860 centi fölött teljesített.

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. augusztus 8-i lapszámában jelent meg.)