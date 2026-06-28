Gyémánt Liga: Duplantis diadala, Lyles és Bol második lett Párizsban

A verseny megrendezése egy ideig kérdéses volt, mivel a kivételes hőségre hivatkozva a francia rendőrség pénteken közölte, felkérte a szervezőket a sportesemény törlésére. A hatóság reményét fejezte ki, hogy a rendezők önként lemondják a versenyt, mivel a sürgősségi szolgálatoknak a legkiszolgáltatottabb emberek védelmére kell összpontosítaniuk erőfeszítéseiket. A Francia Atlétikai Szövetség (FFA) válaszul nem sokkal később bejelentette, hogy a viadalt az eredeti tervek szerint lebonyolítják, különös figyelmet fordítva a résztvevők egészségére, testi épségére: csak a hivatásos atlétákat érintő versenyeket tartják meg, minden egyéb aktivitást törölnek, továbbá később nyitják ki a Sébastien Charléty Stadion kapuit a közönség számára, ivókutakat helyeznek el, és további árnyékos részeket alakítanak ki az arénában.

A viadal honlapja szerint a 631 centiméterrel világcsúcstartó Armand Duplantis favorithoz méltóan versenyzett, az 563 után az 593-at, a 603-at és a versenycsúcsnak számító 613-at is elsőre teljesítette – ezzel már győzött –, a 632-es rekordmagasságon viszont nem járt sikerrel. A kétszeres olimpiai aranyérmes, fedett pályán négyszeres, szabadtéren háromszoros világbajnok svéd sztár három hete meglepetésre kikapott Stockholmban, azt megelőzően 2023. július 21. – 1052 nap – óta volt veretlen.

A legrövidebb futószámban az olimpiai és világbajnok amerikai Noah Lyles 9.92 másodperccel csak második lett, egyetlen századdal lemaradva honfitársa, a váltóban vb-aranyérmes Trayvon Bromell mögött.

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Femke Broeders-Bol a szezonban harmadszor állt rajthoz, és ismét 1:58 percen belül, 1:55.60-as egyéni csúccsal teljesítette új számát, a 800 métert. A 400 gát holland világbajnoki címvédőjét, aki az idei évre váltott a kétkörös távra, a Gyémánt-liga-címvédő svájci Audrey Werro tudta csak megelőzni minden idők harmadik legjobb eredményével, 1:53.80-nal. A 26 éves Broeders-Bol az ostravai arany kategóriás viadalon kezdte meg a szabadtéri szezont, és Csehországban 1:57.13 perces eredménnyel lett második, egy hete Hengelóban pedig 1:57.41-et produkált.