Vb 2026: a mexikói mez fogy a legjobban

Az Adidas sportszergyártó cég vezérigazgatója, Björn Gulden közölte, hogy jelenleg a társházigazda mezei iránt a legnagyobb a kereslet – a vb első két hetében több mint egymillió darabot értékesítettek –, az eladási lista második helyén az argentin, a harmadikon pedig a német válogatott meze áll.

Gulden kitért arra, hogy otthon, Németországban a július 19-ig tartó vb ideje alatt becsléseik szerint hárommillió darabot fognak eladni, ami rekord lenne. A 2022-es torna során egymillió fogyott. Jövőre a német válogatottakat az amerikai Nike cég fogja felszerelni.