Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: a mexikói mez fogy a legjobban

2026.06.24. 22:27
Aligha meglepő, hogy a mexikói válogatott mezéből kelt el a legtöbb (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Mexikó mezeladások
A társházigazda mexikói válogatott mezei fogynak a legjobban a labdarúgó-világbajnokságon, utánuk az argentinok és a németek jönnek az Adidasnál.

Az Adidas sportszergyártó cég vezérigazgatója, Björn Gulden közölte, hogy jelenleg a társházigazda mezei iránt a legnagyobb a kereslet – a vb első két hetében több mint egymillió darabot értékesítettek –, az eladási lista második helyén az argentin, a harmadikon pedig a német válogatott meze áll.

Gulden kitért arra, hogy otthon, Németországban a július 19-ig tartó vb ideje alatt becsléseik szerint hárommillió darabot fognak eladni, ami rekord lenne. A 2022-es torna során egymillió fogyott. Jövőre a német válogatottakat az amerikai Nike cég fogja felszerelni.

 

foci vb 2026 Mexikó mezeladások
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