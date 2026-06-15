Nemzeti Sportrádió

Unai Simón: Semmi kifogás sem merülhet fel velünk szemben

B. A. P.B. A. P.
2026.06.15. 21:15
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foci vb 2026 Zöld-foki-szigetek Spanyolország Unai Simón

„Az első félidőben volt pár lehetőségük. Értékelnünk kell a csapat védekező munkáját, és azt is, hogy milyen elszántan próbáltunk gólt szerezni. A zöld-foki-szigeteki játékosok fizikailag erősek, és főként a saját térfelükön tartózkodtak, ahonnan kontratámadásokat indítottak. Az erőfeszítés, a játék és a taktikai felkészülés tekintetében semmi kifogás sem merülhet fel velünk szemben” – értékelt a spanyol kapus.

Unai Simón szerint más riválisokkal is hasonló a helyzet: „A világbajnokságok ilyenek. A zöld-foki válogatottal számolni kell másoknak is. Alábecsülték őket a mi támadó stílusunk miatt. A világbajnokságon van helye a hibáknak, és most ki kell javítanunk őket. A szövetségi kapitány azt mondja nekünk, hogy nyomjuk tovább. Hiányzott a befejezés, nem volt meg az  utolsó érintés a gólszerzéshez, és most már más a helyzet.”

 

foci vb 2026 Zöld-foki-szigetek Spanyolország Unai Simón
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