Nemzeti Sportrádió

Újabb női játékvezető mutatkozik be a világbajnokságon

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.06.22. 15:03
Katia García eddig csak negyedik játékvezetői feladatokat kapott, most vezetőbíróként is bemutatkozik (Fotó: Getty Images)
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A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elkészítette a világbajnokság D-, az E- és az F-csoportjának játékvezetői küldéseit.
Foci vb 2026
2026.06.15. 17:14

Női játékvezetői hármas a Csehország–Dél-Afrika csoportmérkőzésen

Tori Penso a második női játékvezető, aki férfi-vb-n fújja a sípot.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség ezúttal is három nappal korábban hozta nyilvánosságra a játékvezetői küldéseket, és a csütörtöki mérkőzéseknél egy komoly meglepetéssel is szolgált a FIFA.

Az F-csoportos Tunézia–Hollandia mérkőzésre ugyanis Katia Garcíát jelölte a szövetség, ez azért meglepő, mert a mexikói játékvezetőnővel vélhetően csak tartalékként számoltak eleinte, ezt jelzi, hogy csak egy asszisztenssel érkezett a részben hazájában rendezett vb-re. A 33 éves García munkáját Sandra Ramírez mellett a spanyol José Enrique Naranjo Pérez segíti az oldalvonal mellett.

Az első női játékvezető férfi vb-mérkőzésen a francia Stéphanie Frappart volt, aki Katarban a Costa Rica–Németország meccset vezette. A mostani viadalon Tori Penso is bemutatkozott a Csehország–Dél-Afrika mérkőzésen, és az amerikai játékvezető az Ecuador–Németország összecsapást is megkapta, így egy játéknapon két női bíró is vezet, ilyen sosem volt még a férfi vb-k történetében.

A Curacao–Elefántcsontpart meccsen a svéd Glenn Nyberg, a Japán–Svédország mérkőzésen a salvadori Iván Barton, a Törökország–Egyesült Államok találkozón az algériai Musztafa Gorbal, míg a Paraguay–Ausztrália meccsen a francia Clément Turpin fújja a sípot.

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