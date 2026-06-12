Mikor, ha nem most: történelmet írhatnak a kanadaiak

A VILÁGBAJNOKSÁG KÖRÜLI megannyi – sokszor kedvezőtlen – felhajtás közepette Kanada szinte elveszik a rendezők között, noha a 104 mérkőzésből ugyanúgy tizenháromnak ad otthont, mint Mexikó, igaz, csak két helyszínen: hétnek Vancouverben, hatnak Torontóban. A válogatott utóbbi városban kezdi a szereplését magyar idő szerint péntek este Bosznia-Hercegovina ellen, a másik két csoportmeccsét (Katar, Svájc) a Csendes-óceán partján játssza, és ha megnyerné a B-csoportot, úgy juthat el a negyeddöntőig, hogy nem kell átlépnie az országhatárt. A csoportkörből egyébként legfeljebb a Németország–Elefántcsontpart találkozót lehet a rangadó kategóriájába sorolni, már ami a Kanadában rendezendő mérkőzéseket illeti, a kieséses fázisban pedig kis szerencsével Portugália látogat Vancouverbe a negyeddöntőre – a kanadai drukkerek vágya szerint éppen ellenük.

Addig viszont hosszú és rögös út vezet, mert bár a B-csoport nem túl acélos, Kanada legfeljebb a hazai pálya előnyében bízhat, és reálisan Katar ellen számíthat esélyesnek. A vb-múlt sem ad sok reményt a juharleveleseknek, akik Salvadorral együtt a legtöbb mérkőzést játszották a torna történetében anélkül, hogy pontot szereztek volna: 1986-ban és 2022-ben is elveszítették mindhárom csoportmérkőzésüket, előbbin többek között a Magyarország elleni – az irapuatói 2–0 volt a mieink máig utolsó világbajnoki győzelme.

Kanadát ezúttal egy amerikai szövetségi kapitány, Jesse Marsch vezeti, aki Bob Bradley segédedzője volt 2010-ben, amikor az Egyesült Államok nyolcaddöntőt játszott a dél-afrikai vb-n. Első pillantásra Marschsal ígéretesnek tűnik a csapat jelene: az utóbbi 11 fellépésén csak Ausztráliától kapott ki, jóllehet ezek mind felkészülési meccsek voltak. A keretet tekintve azonban továbbra is csak két futballistát lehet nemzetközi szinten is a legjobbak között említeni, ráadásul a csapatkapitány Alphonso Davies sérülten érkezik a világbajnokságra, és bizonytalan, hogy mikor léphet pályára legközelebb. Jonathan David az előző idényben szintet lépett ugyan, és immár a Juventus csatára, a torinói klub színeiben szinte csak feleannyi játékperce van, mint korábban a Lyonban, a góljai és gólpasszai pedig a harmadára estek vissza.

Összességében tehát pokolian nehéz feladat vár Kanadára, a szurkolók ugyanakkor már akkor boldogok lesznek, ha a válogatott megszerzi első vb-pontjait, a nemzet pedig jó társházigazda lesz.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

B-CSOPORT

21.00: Kanada–Bosznia-Hercegovina, Toronto (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!