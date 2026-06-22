Szalah vezérletével megtört Egyiptom vb-nyeretlensége – statisztikák
Finn Surman volt a negyedik különböző országból érkező labdarúgó, aki az MLS-ben játszik és gólt szerzett a 2026-os FIFA világbajnokságon. Az idei évig még soha nem fordult elő, hogy MLS-játékosok egy világbajnokságon kettőnél több különböző ország képviseletében gólt szereztek volna.
Mohamed Szalah ötször lőtt kapura, továbbá öt lehetőséget teremtett. Az idei világbajnokságon senkinek nem működött közre több lövésben, mint Szalah Új Zéland ellen. Szalah harmadik vb-gólját szerezte, amivel Egyiptom örökös gólrekordere lett. Továbbá ő Egyiptom legidősebb vb-gólszerzője.
A világbajnokságok történelmében Hondurasnak (9 meccs, 3 döntetlen, 6 vereség) van a legtöbb meccse győzelem nélkül. Ezt követően Egyiptom (8 meccs, 3 döntetlen, 5 vereség) és Új-Zéland (7 meccs, 4 döntetlen, 3 vereség) következett, azonban előbbi megszerezte történelme első vb-győzelmét aratta, és első alkalommal szerzett egy meccsen három gólt.
Musztafa Ziko lett az első egyiptomi, aki egy meccsen gólt és gólpasszt is jegyez.
A mérkőzés legfontosabb statisztikai mutatói