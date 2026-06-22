Szalah vezérletével megtört Egyiptom vb-nyeretlensége – statisztikák

Finn Surman volt a negyedik különböző országból érkező labdarúgó, aki az MLS-ben játszik és gólt szerzett a 2026-os FIFA világbajnokságon. Az idei évig még soha nem fordult elő, hogy MLS-játékosok egy világbajnokságon kettőnél több különböző ország képviseletében gólt szereztek volna.

4 - Four different countries have goals scored by players representing MLS clubs in the 2026 FIFA World Cup after Finn Surman's goal for New Zealand. #MLS players have never scored for more than two different countries in a single World Cup prior to this year.



Represent. pic.twitter.com/2NuXurD246 — OptaJack⚽️ (@OptaJack) June 22, 2026

Mohamed Szalah ötször lőtt kapura, továbbá öt lehetőséget teremtett. Az idei világbajnokságon senkinek nem működött közre több lövésben, mint Szalah Új Zéland ellen. Szalah harmadik vb-gólját szerezte, amivel Egyiptom örökös gólrekordere lett. Továbbá ő Egyiptom legidősebb vb-gólszerzője.

No player has been involved in more shots during a game at the 2026 FIFA World Cup than Mohamed Salah has versus New Zealand today (10 - 5 shots, 5 chances created). pic.twitter.com/A3M5Qb5lYv — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 22, 2026

A világbajnokságok történelmében Hondurasnak (9 meccs, 3 döntetlen, 6 vereség) van a legtöbb meccse győzelem nélkül. Ezt követően Egyiptom (8 meccs, 3 döntetlen, 5 vereség) és Új-Zéland (7 meccs, 4 döntetlen, 3 vereség) következett, azonban előbbi megszerezte történelme első vb-győzelmét aratta, és első alkalommal szerzett egy meccsen három gólt.

🏆 HISTORY MADE IN EGYPT!



🇪🇬 The Pharaohs just claimed their FIRST EVER World Cup victory, smashing New Zealand 3-1!



⚽⚽⚽ Three goals in ONE match — a first in their entire history!



🏟️ What a night for the Egyptian King and his warriors.



🤲 The curse is officially BROKEN! pic.twitter.com/MwNe1LoOYg — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 22, 2026

Musztafa Ziko lett az első egyiptomi, aki egy meccsen gólt és gólpasszt is jegyez.

1 - أصبح مصطفى زيكو أول لاعب في تاريخ منتخب مصر يسجل هدفًا ويصنع هدفًا آخر في المباراة نفسها ضمن منافسات كأس العالم.



تاريخي. 🇪🇬 https://t.co/0OwpRwybSG — OptaArabi (@OptaArabi) June 22, 2026

A mérkőzés legfontosabb statisztikai mutatói