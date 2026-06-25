Szakadék szélén a dél-amerikaiak, a németek a hibátlan csoportkört, az afrikaiak a 2. helyet célozhatják meg

A legeredményesebb és a legkevésbé eredményes válogatott találkozik New Yorkban. Amíg a németek az eddigi kilenc góljuknak hála már biztos csoportelsők, a szerzett gól nélkül álló Ecuador igen nehéz helyzetben várja a mérkőzést.
A Curacao elleni 7–1-es nyitó meccs után Németország az elefántcsontpartiak ellen 0–1-ről fordítva nyert 2–1-re –ezen a találkozón Deniz Undav lett a hős, csereként beállva két gólt szerzett, a 94. percben a győztes találatot. A Stuttgart csatára két meccsen – mindkétszer a kispadról beállva – már öt gólban vállalt szerepet (három gól, két gólpassz), Julian Nagelsmann szövetségi kapitány hajlik rá, hogy Ecuador ellen a kezdőbe nevezze. A Nationalelf játéka ugyan korántsem gördülékeny, ám roppant hatékony: az Elefántcsontpart elleni volt sorozatban a tizenegyedik győzelme, s ha Ecuador ellen is nyer, beállítja története leghosszabb, tizenkét meccses győzelmi sorozatát (amit még 1979–1980 között ért el), továbbá először zárhat hibátlan vb-csoportkört 2006 óta. A szövetségi kapitánynak ugyanakkor finomhangolnia kell a védekezésen, ugyanis a naptári év hat mérkőzése közül ötön megrezdült a csapat hálója, ráadásul a 2014-es döntő óta egyetlen vb-meccset sem teljesített kapott gól nélkül.
Ecuador az ötödik világbajnokságán szerepel, s közel áll ahhoz, hogy negyedszer is a csoportkörben búcsúzzon. A reális továbbjutáshoz Németország legyőzésére lenne szükség, mert két ponttal szinte biztos, hogy a dél-amerikaiak nem férnek oda a legjobb harmadikok közé (akkor, ha Elefántcsontpart legyőzi a csoport másik meccsén Curacaót). A győzelemhez pedig kell a gól, ami az eddigi tengernyi próbálkozásból még egyszer sem jött össze – Sebastián Beccacece csapata Elefántcsontpart ellen háromszor találta el a kapufát, Curacao kapujára pedig huszonhét lövést küldött. Ha a németek ellen sem talál be, Bolívia (1930, 1950) után a második dél-amerikai válogatott lesz, amely gól nélkül zár egy világbajnokságot. A németeknél a védő Nico Schlotterbeck bokasérülés miatt kihagyja a torna hátralévő részét (Antonio Rüdiger, Waldemar Anton és Malick Thiaw is esélyes a helyére), míg Ecuadornál nincs sérült vagy hiányzó, és a kapitány várhatóan nem változtat sokat a kezdőcsapaton.
Az elefántcsontpartiak szélsőjét, Yan Diomandét a Liverpool és a PSG is szívesen szerződtetné, az RB Leipzig pedig annál többet kaphat a játékjogáért, minél jobban teljesít a vb-n.
Sokat profitálhat tehát abból a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzig, ha Elefántcsontpart messzire jut a világbajnokságon. Ehhez persze előbb le kell győznie Curacaót, mert ebben az esetben biztos csoportmásodikként zár. A lipcseiek szempontjából az lenne igazán fontos, hogy Yan Diomande jól teljesítsen a tornán, és a klub minél drágábban adhassa őt el a nyáron – merthogy az borítékolható, hogy távozik. A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint soraiban tudó Liverpool az egyik kérő, de az utóbbi két Bajnokok Ligáját megnyerő Paris Saint-Germain is szívesen szerződtetné a 19 éves szélsőt. A kérdés már csak az, hogy melyik klubot választja, és mekkora összeget kapnak érte a németek.
A Transfermarkt és a nemzetközi sportoldalak kilencven-százmillió euróra becsülik az értékét, de ha messzire jut a válogatott, ez az összeg emelkedhet. Hasonlóra a korábbi tornákon is volt példa, James Rodríguezért a kiugró vb-szereplés után fizetett a Real Madrid 75 millió eurót 2014-ben, Enzo Fernándezért pedig 121 milliót adott a Chelsea a Benficának az argentinok 2022-es vb-győzelme után.
Mindenesetre a Curacao elleni csoportmérkőzés tökéletes alkalom arra, hogy Yan Diomande megvillantsa a tehetségét, és megszerezze az első gólját vagy gólpasszát a világbajnokságon. Ecuador (1–0) és Németország (1–2) ellen sem játszott rosszul, ám papíron ez lesz Elefántcsontpart legkönnyebb mérkőzése a vb-n. Ha pedig az afrikai együttes a papírformának megfelelően a második helyen jut tovább, az I-csoport másodikjával, Norvégiával vagy Franciaországgal találkozik. Egyikük ellen sem lenne könnyű dolga, de a csapatnál joggal bíznak abban, hogy Yan Diomande vezérletével messzire jutnak a tornán.
|E-CSOPORT
|Június 14., vasárnap, 19.00
Houston, Houston Stadion
|Németország–Curacao
|7–1
|Június 15., hétfő, 1.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion
|Elefántcsontpart–Ecuador
|1–0
|Június 20., szombat, 22.00
Toronto, Toronto Stadion
|Németország–Elefántcsontpart
|2–1
|Június 21., vasárnap, 2.00
Kansas City, Kansas City Stadion
|Ecuador–Curacao
|0–0
|Június 25., csütörtök, 22.00
New York, New York/New Jersey Stadion
|Ecuador–Németország
|Június 25., csütörtök, 22.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion
|Curacao–Elefántcsontpart
|AZ E-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Németország
|2
|2
|–
|–
|9–2
|+7
|6
|2. Elefántcsontpart
|2
|1
|–
|1
|2–2
|0
|3
|3. Ecuador
|2
|–
|1
|1
|0–1
|–1
|1
|4. Curacao
|2
|–
|1
|1
|1–7
|–6
|1