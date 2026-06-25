Nemzeti Sportrádió

Szakadék szélén a dél-amerikaiak, a németek a hibátlan csoportkört, az afrikaiak a 2. helyet célozhatják meg

2026.06.25. 12:11
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Szükség lesz az összetartásra, mert az ecuadori játékosok csak a Németország elleni bravúrral kerülhetik el a kiesést (Fotó: Reuters)
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Curacao Ecuador Németország Elefántcsontpart
A labdarúgó-vb E-csoportjában Ecuadornak a csoportot már megnyerő Németország elleni bravúrgyőzelem  jelenthetné az életben maradást, amire a csapat eddigi teljesítményét figyelembe véve nem sok az esély, míg a németek húsz év után zárhatnak ismét tökéletes csoportkört. Elefántcsontpart azzal a céllal léphet pályára Curacao ellen, hogy bebiztosítsa a 2. helyet a csoportban.


 

 

A legeredményesebb és a legkevésbé eredményes válogatott találkozik New Yorkban. Amíg a németek az eddigi kilenc góljuknak hála már biztos csoportelsők, a szerzett gól nélkül álló Ecuador igen nehéz helyzetben várja a mérkőzést. 

 A Curacao elleni 7–1-es nyitó meccs után Németország az elefántcsontpartiak ellen 0–1-ről fordítva nyert 2–1-re –ezen a találkozón Deniz Undav lett a hős, csereként beállva két gólt szerzett, a 94. percben a győztes találatot. A Stuttgart csatára két meccsen – mindkétszer a kispadról beállva – már öt gólban vállalt szerepet (három gól, két gólpassz), Julian Nagelsmann szövetségi kapitány hajlik rá, hogy Ecuador ellen a kezdőbe nevezze. A Nationalelf játéka ugyan korántsem gördülékeny, ám roppant hatékony: az Elefántcsontpart elleni volt sorozatban a tizenegyedik győzelme, s ha Ecuador ellen is nyer, beállítja története leghosszabb, tizenkét meccses győzelmi sorozatát (amit még 1979–1980 között ért el), továbbá először zárhat hibátlan vb-csoportkört 2006 óta. A szövetségi kapitánynak ugyanakkor finomhangolnia kell a védekezésen, ugyanis a naptári év hat mérkőzése közül ötön megrezdült a csapat hálója, ráadásul a 2014-es döntő óta egyetlen vb-meccset sem teljesített kapott gól nélkül.

Ecuador az ötödik világbajnokságán szerepel, s közel áll ahhoz, hogy negyedszer is a csoportkörben búcsúzzon. A reális továbbjutáshoz Németország legyőzésére lenne szükség, mert két ponttal szinte biztos, hogy a dél-amerikaiak nem férnek oda a legjobb harmadikok közé (akkor, ha Elefántcsontpart legyőzi a csoport másik meccsén Curacaót). A győzelemhez pedig kell a gól, ami az eddigi tengernyi próbálkozásból még egyszer sem jött össze – Sebastián Beccacece csapata Elefántcsontpart ellen háromszor találta el a kapufát, Curacao kapujára pedig huszonhét lövést küldött. Ha a németek ellen sem talál be, Bolívia (1930, 1950) után a második dél-amerikai válogatott lesz, amely gól nélkül zár egy világbajnokságot. A németeknél a védő Nico Schlotterbeck bokasérülés miatt kihagyja a torna hátralévő részét (Antonio Rüdiger, Waldemar Anton és Malick Thiaw is esélyes a helyére), míg Ecuadornál nincs sérült vagy hiányzó, és a kapitány várhatóan nem változtat sokat a kezdőcsapaton.

 

 

Az elefántcsontpartiak szélsőjét, Yan Diomandét a Liverpool és a PSG is szívesen szerződtetné, az RB Leipzig pedig annál többet kaphat a játékjogáért, minél jobban teljesít a vb-n.

Sokat profitálhat tehát abból a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzig, ha Elefántcsontpart messzire jut a világbajnokságon. Ehhez persze előbb le kell győznie Curacaót, mert ebben az esetben biztos csoportmásodikként zár. A lipcseiek szempontjából az lenne igazán fontos, hogy Yan Diomande jól teljesítsen a tornán, és a klub minél drágábban adhassa őt el a nyáron – merthogy az borítékolható, hogy távozik. A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint soraiban tudó Liverpool az egyik kérő, de az utóbbi két Bajnokok Ligáját megnyerő Paris Saint-Germain is szívesen szerződtetné a 19 éves szélsőt. A kérdés már csak az, hogy melyik klubot választja, és mekkora összeget kapnak érte a németek. 

A Transfermarkt és a nemzetközi sportoldalak kilencven-százmillió euróra becsülik az értékét, de ha messzire jut a válogatott, ez az összeg emelkedhet. Hasonlóra a korábbi tornákon is volt példa, James Rodríguezért a kiugró vb-szereplés után fizetett a Real Madrid 75 millió eurót 2014-ben, Enzo Fernándezért pedig 121 milliót adott a Chelsea a Benficának az argentinok 2022-es vb-győzelme után.
 

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Ha megindul, nehéz tartani a lépést Yan Diomandéval, az elefántcsontpartiak fiatal támadójával (Fotó: AFP)
Fotó: NurPhoto via AFP


Mindenesetre a Curacao elleni csoportmérkőzés tökéletes alkalom arra, hogy Yan Diomande megvillantsa a tehetségét, és megszerezze az első gólját vagy gólpasszát a világbajnokságon. Ecuador (1–0) és Németország (1–2) ellen sem játszott rosszul, ám papíron ez lesz Elefántcsontpart legkönnyebb mérkőzése a vb-n. Ha pedig az afrikai együttes a papírformának megfelelően a második helyen jut tovább, az I-csoport másodikjával, Norvégiával vagy Franciaországgal találkozik. Egyikük ellen sem lenne könnyű dolga, de a csapatnál joggal bíznak abban, hogy Yan Diomande vezérletével messzire jutnak a tornán.  

E-CSOPORT
Június 14., vasárnap, 19.00
Houston, Houston Stadion		Németország–Curacao7–1
Június 15., hétfő, 1.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Elefántcsontpart–Ecuador1–0
Június 20., szombat, 22.00
Toronto, Toronto Stadion		Németország–Elefántcsontpart2–1
Június 21., vasárnap, 2.00
Kansas City, Kansas City Stadion		Ecuador–Curacao0–0
Június 25., csütörtök, 22.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Ecuador–Németország 
Június 25., csütörtök, 22.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Curacao–Elefántcsontpart 
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
AZ E-CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL–KGk P   
1. Németország229–2+7 6   
2. Elefántcsontpart2112–23   
3. Ecuador2110–1–1 1   
4. Curacao2111–7–6 1   

 

 

foci vb 2026 vb 2026 Curacao Ecuador Németország Elefántcsontpart
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