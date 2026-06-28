Súlyosan megsérült a vb-től búcsúzó uruguayiak középpályása

A Manchester Unitedben játszó labdarúgó a spanyolok elleni, pénteki utolsó csoportmérkőzés első félidejében sérült meg, a szünetben le is cserélték. Klubja vasárnapi közlése szerint az elvégzett orvosi vizsgálatok megállapították, hogy a 25 éves játékos térdszalagsérülést szenvedett, ami miatt várhatóan hosszú kihagyás vár rá.

A kétszeres világbajnok uruguayiak utolsó meccsükön 1–0-ra kikaptak, és mindössze két szerzett ponttal a H-csoport harmadik helyezettjeként a 32 közé sem jutottak be.

Ugarte – aki a dél-amerikaiak mindhárom vb-találkozóján pályára lépett – az MU-ban is hiányozni fog, amely a bajnokság mellett – kétéves kihagyást követően – ősztől a Bajnokok Ligája főtábláján is szerepel.